Akaryakıt fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanırken motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz ve brent petrol piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getirdi. Motorin fiyatlarına uygulanan 1 TL indirimin ardından 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından "Bugün motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 12 Ağustos İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, benzin ve motorin fiyatlarında son durum...