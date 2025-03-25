Uluslarası brent petrol dalgalanmaları beraberinde arka arkaya zam haberlerini de getirdi. Benzin fiyatlarına 25 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Araç sahiplerini üzen başka bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Buna göre motorine de zam geliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam yapılacak?