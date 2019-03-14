Akaryakıt dağıtım sektöründe kar payı kavgası büyüyor. Bayiler; enflasyonun, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerinin arttığını, buna karşılık gelirlerinin ve paylarının düştüğünü belirtiyor. Bayi örgütleri, bu sorunu, değişik yollarla enerji yönetimine ve siyasilere taşıdı.

EPDK Başkanı Yılmaz, dün Ankara’da akaryakıt sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bayiler ve dağıtım şirketleri taleplerini, görüş ve önerilerini aktardı. Sektörde yaşanan ekonomik sorunlar konuşuldu.

Peki, bayiler ne istiyor? Bayiler, öncelikle sattıkları her litre benzin ya da motorinden aldıkları payın artırılmasını istiyor. Dağıtım şirketlerinden bu konuda daha “adil” ve “eşitlikçi” bir yaklaşım bekliyorlar.



Sadakat kart ve benzeri yollarla yapılan finansal promosyonların kaldırılmasını talep ediyorlar. Promosyonların getirdiği mali yükün önemli bölümünün bayilerin üzerinde olduğu görüşünü dile getiriyor.

Kredi kartlarıyla yapılan akaryakıt satışlarında bankaların aldıkları komisyonun yüksekliğinden yakınıyorlar. Komisyonların “makul” düzeye çekilmesini gündeme getiriyorlar.

Dağıtım şirketleri ne diyor? Dağıtım şirketleri, Türkiye’nin akaryakıtta gerek fiyat gerekse de kar payları konularında Avrupa’yı esas aldığını anımsatarak, marjların ya da kar paylarının Avrupa’nın çok gerisine düştüğünü, bu nedenle azalan payın tarafları memnun etmediğini belirtiyor. Dağıtım şirketleri de bankaların aracılık ettiği finansal promosyonların kaldırılmasını istiyor. Bunun, sadece bankalara kazandırdığını, sektöre olumlu etkisi olmadığını belirtiyor.

Enerji yönetimi, dağıtım şirketleri ve bayilerin sattıkları akaryakıttan aldıkları payları artırır mı? Bu aşama beklenmiyor. Çünkü, payların artırılması ürün fiyatlarının da artması anlamına geliyor. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, mevcut paylarında bayiler lehine artış yapması da çok olası görünmüyor. Sadece, tarafların üzerinde uzlaştığı finansal promosyonların kaldırılması konusunda önümüzdeki günlerde bir adım yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.



