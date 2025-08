Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı

Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da “Şehrin caz hali” mottosuyla dünya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin merakla beklenen yeni isimleri açıklandı. Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat ile BKM organizasyonundaki festivalin yeni isimleri şöyle:

Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist ve vokalist Eliane Elias, Brezilya müziğini ve cazı etkileyici sesi ve virtüözlüğüyle buluşturacağı bir performansla sahnede olacak. Müzik türlerinden bağımsız ve sınırsız bir füzyon anlayışı benimseyen “stretch music” tarzının öncüsü, trompetçi, prodüktör ve besteci Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott), dinleyicileri cazın geleceğine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez; cazı, Afro-Küba müzikal geleneklerinin perküsyon ve vokal stilleriyle bir araya getirdiği performanslarıyla sahnede olacak. Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti olan Nilüfer Verdi, aktivist yönüyle de tanınan bir sanatçı olarak triosuyla birlikte “barış için şarkılar” çalacak.

Adam Rudolph Flamenkoya getirdiği deneysel ve modern yaklaşımıyla tanınan ve Rosalía’dan Lee Ranaldo’ya uzanan iş birlikleriyle dikkat çeken Raül Refree, akustik enstrümanları sampler’lar ve çeşitli dokularla harmanladığı El Espacio Entre albümünü sahneye taşıyacak. Cazın özgün üçlü formatlarından gitar, Hammond org ve davulu bir araya getiren Önder Focan & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio”, genç müzisyen konuklarıyla birlikte dinleyicilere müzikal zenginliğiyle renkli bir caz akşamı yaşatacak. Usta perküsyoncu Adam Rudolph’un “Invisible Threads” projesi, başta usta müzisyenler Okay Temiz ve Hacı Tekbilek olmak üzere, farklı coğrafyalardan müzisyenleri bir araya getirerek kolektif müziğin kültürlearası iyileştirici etkisini sahneye taşıyacak. Önder Focan Festival, caz tınılarıyla gece boyu temponun düşmeyeceği, bol danslı All Night Jazz buluşması için Hindistan doğumlu DJ ve prodüktör Jitwam’ın hip-hop, house ve soul etkili seçkilerinden oluşan DJ setini ağırlayacak. Öncesindeyse Grup Ses, dinleyicileri arşivinden seçtiği plaklarla caz, funk, krautrock, psikedelik ve post-punk gibi türler arasında bir yolculuğa çıkaracak. Polonya çıkışlı grup Niechęć, karanlık, sinematik ve elektronik seslerin jazz-noir estetiğiyle örüldüğü yeni albümünden parçaları İstanbul dinleyicisiyle ilk kez paylaşacak. Lokal alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden multi-enstrümanist Dilan Balkay, trompet ve vokallerin etrafında kurulmuş duygu yüklü melodileriyle etkileyici bir performans sunacak. Müzik hayatını New York ve İstanbul arasında kurmuş ve güçlü kompozisyonlarıyla dikkat çeken davulcu Ömercan Şakar, sesin birleştirici gücüne olan bağlılığını yansıtmaya devam ettiği projelerinden biri olan Project OM 4.0 ile Caz Kulüpleri Gecesi’nde sahne alacak. Caz ve tiyatroyu yıllardır başarıyla birleştiren Sinem İslamoğlu Group, neo-soul’un cazla harmanlandığı modern tınılara, geniş repertuarı ve özgün yorumlarında yer verecek.

Açıklanacak yeni isimlerle birlikte daha da zenginleşecek olan 35. Akbank Caz Festivali'nin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı. AÇIKLANAN PROGRAM Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace 27 Eylül 2025 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Nilüfer Verdi Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti, besteci ve aranjör Nilüfer Verdi, müziğe küçük yaşta aldığı piyano dersleriyle adım attı. Sanatçı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da doğan Verdi, müzik eğitimini ABD’de Berklee College of Music ve New York New School’da tamamladı. Almanya’dan Çin’e uzanan konserleriyle uluslararası alanda da adından söz ettiren müzisyen, Mânâ (1997) ve İzhar (2007) albümlerinde kendi kompozisyonlarına yer verdi. Ülkü Aybala Sunat ve Apostolos Sideris’le birlikte kaydettiği Knidost (2016) albümü ise aranjmanlarını bizzat üstlendiği türkü yorumlarından oluşuyordu. 31. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Nilüfer Verdi, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde eğitmenlik yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Müzikal üretimlerinin yanı sıra aktivizmiyle de farkındalık yaratan işler ortaya koyan piyanist, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserinde triosuyla birlikte barış için şarkılar çalacak. 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konser hakkında Nilüfer Verdi şu mesajı veriyor: “Dünyanın şu anda geçtiği çok zor bir dönem var, adeta post-modern orta çağ yaşanıyor. Bu zulüm dolu günlerde bizi birazcık iyileştirebilecek şeylerden biri müzik. Tükenmiş enerjimizi depolamak için çok önemli bir araç.”

REKLAM Nilüfer Verdi: Piyano Misha Pashkov: Kontrbas Burak Reşit Cihangirli: Davul Refree Presents “El Espacio Entre” 28 Eylül 2025 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Raül Refree Raül Refree, son on yılın en dikkat çekici İspanyol prodüktörlerinden biri. Tarz çeşitliliği ve çok yönlülüğü, onu bir deneysel müzisyenden pop yıldızlarının prodüktörlüğüne ya da ödüllü film müziklerinin besteciliğine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip bir müzik insanı hâline getirdi. Kariyeri boyunca geleneksel müziğe modern bir yaklaşım getirmekle ilgilenen Raül Refree, İspanya’da yeni flamenkonun referans ismi haline geldi. Rosalía, Rocío Márquez, Niño de Elche gibi isimlerle yaptığı çalışmaların yanı sıra Lee Ranaldo, Sharon Van Etten, Nels Cline gibi müzisyenlerle iş birlikleri, yıldızının New York sahnesinde de parlamasına vesile oldu. Solo üretimlerini Refree adıyla yayımlayan müzisyen, 28 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde El Espacio Entre (2023, Glitterbeat) albümünü sahneye taşıyacağı performansıyla 35. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

REKLAM Raül Refree: Piyano, elektrik gitar, sampler Núria Andorrà: Perküsyon Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou 1 Ekim 2025 // ARTER Caz sahnesinde buzukinin yer bulduğu o nadir anlardan biri, Joel Lyssarides ve Georgios Prokopiou’nun ortaklığı sayesinde hayat buluyor. 1940’larda İsveç’e göçen Kıbrıslı Rum bir ailenin torunu olan piyanist Joel Lyssarides ile Yunan buzuki ustası Georgios Prokopiou, ilk kez birlikte çaldığında takvimler 2022’yi gösteriyordu. 2023’te verdikleri ilk konserlerini, 2024’te ACT etiketli ilk albümleri Arcs & Rivers takip etti. Berlin’deki ACT Art Collection’da dört saatlik bir seansta kaydedilen albüm; her türlü üslup kısıtlamasını aşan, doğal bir kültürel füzyon duygusu yayıyor. Arcs & Rivers, bir eskiz defteri gibi; içinde diyaloglar barındırıyor ve ilk deneme olduğu göz önüne alındığında başarı çıtasını gerçekten çok yükseğe koyuyor. Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou, 1 Ekim’de ARTER’in değerli iş birliğiyle 35. Akbank Caz Festivali kapsamında ARTER sahnesinde. REKLAM Joel Lyssarides: Piyano

Georgios Prokopiou: Buzuki Chief Adjuah 2 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Chief Xian aTunde Adjuah (önceki adıyla Christian Scott), iki kez Edison Ödülü kazanmış, altı kez Grammy Ödülü’ne aday gösterilmiş ve Doris Duke Sanat Ödülü’ne layık görülmüş bir müzisyen. Kendisi bir ses mimarı, trompetçi, besteci, prodüktör ve yenilikçi teknolojiler ile müzik enstrümanlarının tasarımcısı. 2001 yılından bu yana Adjuah, eleştirmenlerce övgüyle karşılanan 13 stüdyo albümü, dört canlı albüm ve bir best of derlemesi yayımladı. New Orleans doğumlu müzisyen, aynı zamanda müzik türlerinden bağımsız ve sınırsız bir füzyon anlayışı benimseyen "Stretch Music" (Esneyen Müzik) tarzının öncüsü olarak tanınıyor. Bu yaklaşımından dolayı NPR Adjuah’yı “Cazda yeni bir dönemin öncüsü” ilan etmişti. Bugüne dek Marcus Miller’dan Prince’e, Saul Williams’tan Robert Glasper’a uzanan birçok müzisyenle iş birlikleri de yapan Chief Adjuah, 2 Ekim akşamı 35. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olarak Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

REKLAM Chief Adjuah: Trompet, arp Cecil Alexander: Gitar Ryoma Takenage: Bas Elena Pinderhughes: Flüt Niechęć "Distaste" 2 Ekim 2025 // Frankhan 2007’den bu yana üreten Niechęć’in (Türkçesiyle Hoşnutsuzluk) müziği, grubun kadrosuyla birlikte sürekli evrim içinde. Öfke ile melankoli arasında dengede duran grup, son zamanlarda trans ritimleri ve synthesizer seslerine yönelse de doğaçlamacı ve sinematik havasını korumayı sürdürüyor. Bugüne dek yayımladığı hemen hemen tüm kayıtlarla Rate Your Music platformunda yılın en popüler caz albümleri listesinde ilk 10’a girmeyi başaran Niechęć, dördüncü uzunçaları Reckless Things’i Şubat 2025’te yayımladı. Söz konusu albüm, iki yeni müzisyenin katılımıyla birlikte taze bir başlangıcı simgeliyor. Ritmin başrolü üstlendiği bu kayıtta beşli techno, IDM ve UK bass gibi birçok elektronik türü derinlemesine keşfederek, bu unsurları kendilerine özgü jazz noir estetiğiyle harmanlıyor. Niechęć ile 35. Akbank Caz Festivali kapsamındaki buluşmamız 2 Ekim’de LoftCaz işbirliği ile Frankhan’da gerçekleşecek.

REKLAM Dominik Mokrzewski: Davul Maciej Szczepański: Bas, Moog Michał Załęski: Piyano, synthesizer Rafał Błaszczak: Gitar Alex Clov: Saksafon, elektronikler All Night Jazz: Jitwam (DJ Set), Grup Ses (DJ Set) 3 Ekim 2025 // Frankhan 35.Akbank Caz Festivali, caz tınılarıyla gece boyu temponun düşmeyeceği, bol danslı bir buluşma için yeniden Frankhan’a uğruyor. Jitwam (DJ Set) Hindistan doğumlu, Avustralya'da yetişmiş multi-enstrümanist Jitwam, küresel sesleri modern prodüksiyon teknikleriyle harmanlayan büyük besteciler arasında kendine sağlam bir yer edindi. Hip hop, R&B, house, caz ve soul füzyonunun sıcak tonlarını psikedelik bir dokunuşla birleştirdiği özgün tarzıyla öne çıkan müzisyen, son albümü Third’ü Temmuz 2022’de Roya / Warp Records etiketiyle yayımladı. Bugüne dek Yussef Dayes ve Hiatus Kaiyote gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan müzisyen, 2025’te de Rimarkable, Nikki Nair and p-arallel gibi müzisyen dostlarıyla yaptığı kayıtlardan oluşan bir EP üçlemesini hayata geçiriyor. Neo-soul akımının dikkat çekici figürlerinden Jitwam, DJ setiyle 35. Akbank Caz Festivali’nde.

REKLAM Grup Ses (DJ set) #resim#1280847# 2008’den bu yana aktif olan Grup Ses de kendine özgü kes - yapıştır stiliyle bugüne dek plak formatında altı albüm yayınladı ve çok sayıda yeniden basım projesine imza attı. Le Guess Who? ve Distortion gibi festivallerde sahne alan Grup Ses, arşivinden seçtiği plaklarla caz, funk, krautrock, psikedelik ve post-punk gibi türler arasında 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkaracak. Enji 4 Ekim 2025 // Salon İKSV Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da doğan şarkıcı ve besteci Enji, ülkesinin müzikal geleneklerini caz ve folk unsurlarıyla buluşturuyor. Mayıs 2025’te diskografisinin dördüncü stüdyo albümü Sonor’u Squama etiketiyle yayımlayan müzisyen, şarkılarında kimlik ve aidiyet gibi konu başlıklarını mecazi bir dille, ihtiyatlı ve daima umutlu bir bakış açısıyla ele alıyor. Şarkılar, tıpkı önceki albümleri Ursgal ve Ulaan’da olduğu gibi belirli bir türe sığdırması pek de mümkün olmayan bir esneklikte. 4 Ekim Cumartesi akşamı 35. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olarak Salon İKSV sahnesinde olacak Enji, yeni şarkılarını bas gitarda River Adomeit ile gitarist ve ortak besteci Paul Brändle ile oluşturduğu üçlüyle seslendiriyor.

REKLAM Enji: Vokal Paul Brändle: Gitar River Adomeit: Kontrbas Önder Focan & Yavuz Darıdere "Legendary Hammond Trio" ve Konukları 5 Ekim 2025 // Bağlarbaşı Kültür Merkezi Yavuz Darıdere Cazın en özgün trio formatlarından biri gitar, Hammond org ve davuldan oluşan klasik üçlüdür. 1990’ların ortalarından itibaren bu özel formata ilgi duymaya başlayan Önder Focan, 1997’de Sam Yahel ve Bill Stewart eşliğinde kaydettiği ve Blue Note etiketli Beneath the Stars albümüyle bu alandaki ilk önemli adımını attı. Sonrasında Focan, Türkiye’de Hammond orgu dünya standartlarında çalan nadir isimlerden biri olan Yavuz Darıdere ile tanıştı ve iki usta müzisyenin güç birliği, kurdukları triolarla pek çok festival ve konserde yankı uyandıran performanslara dönüştü. Darıdere’nin İzmir’e yerleşmesi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren ikili, son aylarda Legendary Hammond Trio’yu yeniden hayata geçirdi. 35. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek özel konserde trioya, İzmirli genç caz trompetçisi Taha Maral ve başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan caz vokalisti Ceren Temel de katılıyor. Müzikal zenginliğiyle renkli bir caz akşamı vadeden konser, 5 Ekim akşamı Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde.

REKLAM Önder Focan: Gitar Yavuz Darıdere: Hammond org Burak Durman: Davul Taha Maral: Trompet Ceren Temel: Vokal Caz Kulüpleri Gecesi: Dilan Balkay 7 Ekim 2025 // Bova İstanbul merkezli multi-enstrümanist, şarkı yazarı ve prodüktör Dilan Balkay, 9 yaşından beri trompet çalıyor. Türkiye’nin alternatif müzik sahnesinin birçok önemli isminin konser ve albüm projelerine katkıda bulunan müzisyen; 2018’den beri Dolu Kadehi Ters Tut grubuna trompet, klavye ve geri vokalleriyle eşlik ediyor. Kendi müziğini yayımlamaya başladığı 2019’dan bu yana birçok tekli ve iş birliğinin yanı sıra, 2021’de yayımladığı ilk solo albümü KUYU ile övgüler topladı; yurt içi ve yurt dışında birçok konser salonu ve festivalde sahne aldı. Şu sıralar ikinci albümü üzerine çalışmalarını sürdüren Dilan Balkay, 35. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi konserleri kapsamında 7 Ekim Cuma akşamı Bova sahnesinde. REKLAM Dilan Balkay: Trompet, vokal Emirhan Özer: Gitar

Berke Köymen: Davul Atakan Kotiloğlu: Bas gitar, bas synthesizer Caz Kulüpleri Gecesi: Ömercan Şakar "Project OM 4.0" 7 Ekim 2025 // Nardis 1985 yılında doğan ve İzmir’de büyüyen Ömercan Şakar, küçük yaşlardan itibaren müziğe derin bir sevgi beslemeye başladı. Müzikal yolculuğu, annesinin hediye ettiği klasik gitarla başladı; ardından babasının caz ve blues tutkusu sayesinde davula yöneldi. Türkiye ve Avrupa’da çeşitli müzisyenlerle yaptığı çalışmalar ve katıldığı atölye programlarının ardından, The Virtual Drummer School aracılığıyla burs kazandı ve New York merkezli The Drummers Collective’de eğitim alma fırsatı buldu. Burada Peter Retzlaff, Ian Froman, Bob Quaranta, Joe Fitzgerald, Pat Petrillo ve en çok hayranlık duyduğu davulculardan Dan Weiss gibi isimlerle yoğun bir eğitim süreci geçirdi. Ömercan Şakar & Friends, Psychaudio, Sazakan, Re-Mind ve Electro Dervishes gibi farklı projeleriyle sesin birleştirici gücüne olan bağlılığını yansıtmaya devam ediyor. Şakar, “Project OM 4.0” ile 35. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi konserleri kapsamında, 7 Ekim Cuma akşamı Nardis sahnesinde.

REKLAM Martin Seiler: Saksafon Tamer Temel: Saksafon Tolga Bilgin: Trompet Serkan Özyılmaz: Piyano Halil Serin: Bas gitar Ömercan Şakar: Davul Caz Kulüpleri Gecesi: Sinem İslamoğlu Group “Neo-Soul Vibes” 7 Ekim 2025 // Pera 77 1996 yılında Hilton Caz Orkestrası’yla müzik kariyerine başlayan Sinem İslamoğlu, Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü mezunu. 20 yılı aşkın süredir caz sahnesiyle tiyatroyu bir araya getiren projelerde yer alıyor, kendi grubu Unit-y ile konserler vermeye devam ediyor. 8. Nardis Caz Vokal Yarışması’nda Halk Birinciliği kazanan İslamoğlu, Bakü Caz Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti. Sadri Alışık Tiyatro ve Müzik Ödülleri’nde sahne aldığı müzikli oyunlardaki güçlü vokal performanslarıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Karbeyaz filmiyle de 22. Ankara Film Festivali’nde aynı ödülü sinema dalında kazandı. Sinem İslamoğlu; neo-soul’un cazla harmanlandığı modern tınıları, duygu yüklü vokalleri ve Robert Glasper, Brandy, Beady Belle ve Erykah Badu parçalarına getirdiği özgün yorumlarıyla 35. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi konserleri kapsamında 7 Ekim Cuma akşamı Pera 77 sahnesinde.

REKLAM Sinem İslamoğlu: Vokal Can Çankaya: Piyano Alper Yılmaz: Bas Onur Aymergen: Gitar Turgut Alp Bekoğlu: Davul RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) 8 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Bugge Wesseltoft, Magnus Öström ve Dan Berglund üçlüsünden oluşan ve İskandinav cazının son yıllardaki en büyük heyecan sebeplerinden biri olan RYMDEN’in müziği üç temel unsura dayanıyor: Melankolik ve atmosferik besteler, dramatik yoğunluk barındıran ritimler ve üst düzeyde virtüözce icra edilen caz. 90’ların ortasından bu yana E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio) ve New Conception Of Jazz gruplarıyla paralel bir müzik tarihi yaratmayı başarmış üç müzisyen, RYMDEN oluşumuyla ilk kaydını 2019’da yayımladı. Daha önce Reflections and Odysseys, Space Sailors ve canlı albüm RYMDEN+KORK gibi kayıtlarıyla dış kozmosu keşfe çıkan RYMDEN, 2023 tarihli son albüm Valleys and Mountains ile Dünya’ya geri dönmüştü. Ancak Bugge Wesseltoft, Magnus Öström ve Dan Berglund üçlüsünden bekleneceği üzere, bu müzik tamamen dünyevi meselelere bağlı değil; içsel evrenler ve düşler de pastoral gezintiler birlikte keşfedilecek yeni alanlar sunuyor. Üçlü, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

REKLAM Bugge Wesseltoft: Piyano, klavyeler Magnus Öström: Davul Dan Berglund: Bas Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez 8 Ekim 2025 // Babylon Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez’in hikâyeleri ilk bakışta benzer gibi görünebilir: İkisi de Havana’da doğmuş, müziğe olan tutkularını genç yaşta keşfetmiş ve ABD’ye taşınarak kendi kişisel estetik algılarıyla köklerinin müziğini çeşitli etkilerle harmanlamış. Ancak detaylara inildiğinde ne kadar farklı yollardan geldikleri anlaşılıyor: Rodriguez müzisyen bir ailenin çocuğu ve Montreux Caz Festivali’nde Quincy Jones tarafından keşfedilmiş bir yetenek. Ondan yaklaşık 10 yaş büyük olan Martinez ise sokaklarda Afro-Küba folklorik ve dini müziklerinin perküsyon ve vokal stillerini öğrenerek yetişmiş bir müzisyen. İlk düet çalışmaları olan Duologue albümünü 2019’da yayımlayan ikili, orijinal bestelerinin yanı sıra Küba klasiklerinden sürpriz yorumlara uzanan geniş bir yelpazeyi sahneye taşıyor. Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim’de Babylon’da.

REKLAM Alfredo Rodriguez: Piyano, vokal Pedrito Martinez: Perküsyon, vokal Adam Rudolph “Invisible Threads” 8 Ekim 2025 // ARTER New York Times tarafından “Küresel müziğin öncüsü” olarak anılan besteci ve perküsyonist Adam Rudolph’un liderliğinde gerçekleşen bu proje, müziğin evrensel dilini kullanarak farklı coğrafyalardan ve kültürel geçmişlerden gelen müzisyenleri bir araya getiriyor. Görünmeyen Bağlar, sadece müzikal bir buluşma değil; aynı zamanda ruhani, tarihsel ve içsel bir yolculuğa davet. Rudolph’un bu projedeki partnerleri Okay Temiz ve Hacı Tekbilek ile dostlukları da eskiye dayanıyor. Okay Temiz, ömrünü çok kültürlü müziği dünyaya tanıtmaya adamış bir öncü. Hayatının her döneminde farklı ritimlerin ve müzik geleneklerinin iç içe geçtiği ifadelerin peşinde koştu. Hacı Tekbilek, özellikle ney ve diğer birçok üflemeli çalgının ustası. Ömer Faruk Tekbilek’in ağabeyi ve eşlikçisi olan müzisyen, uzun yıllar İsveç’te yaşadı. Bu çekirdek kadroya Türkiye’den Sumru Ağıryürüyen, Özlem Kaya, Sıla Gerbağ, ve Orçun Baştürk’ün yanı sıra Danimarkalı müzisyen Jesper Egelund ve İtalyan Marco Cappelli eşlik ediyor. Her bir sanatçı kendi sesini ve deneyimini bu ortak yaratım alanına taşıyor. 9 Ekim’de ARTER sahnesine taşınacak Görünmeyen Bağlar, bu evrende yankılanan bir çağrı: Müziğin kültürleri aşan bir köprü olduğunu, bireysel seslerin bir bütünlük içinde nasıl anlam kazandığını ve kolektif yaratımın iyileştirici gücünü hatırlatıyor.

REKLAM Adam Rudolph: Perküsyon Okay Temiz: Perküsyon Hacı Tekbilek: Ney Sumru Ağıryürüyen: Vokal Özlem Kaya: Keman Sıla Gerbağa: Flüt Orçun Baştürk: Vurmalı, elektronikler Jesper Egelund: Bas, elektronikler Marco Cappelli: Akustik gitar, elektronikler Jaubi 9 Ekim 2025 // Salon İKSV Jaubi, klasik Kuzey Hindistan müziği, modal caz ve hip hop estetikleri arasında serbestçe dolaşıyor. Enstrümantal parçalar yapan grubun ismi, Urduca dilinde kabaca “her neyse / her kimse” anlamına gelen bir kelimeden geliyor. Jaubi’yi küresel müzik dünyasında spot ışıklarıyla buluşturan ilk yayın 2016 tarihli müthiş J Dilla yorumu “Time: The Donut of the Heart” olmuştu. 2019 yılında, İngiltere caz sahnesinin önde gelen isimlerinden multi-enstrümanist Tenderlonious ile EABS/Błoto gruplarının klavyecisi Marek ‘Latarnik’ Pędziwiatr, doğaçlama kayıtlar yapmak üzere Ali Riaz Baqar, Zohaib Hassan Khan ve Kashif Ali Dhani’den oluşan ana ekibe Pakistan, Lahor’da katıldı. Bu ortaklık sonucunda Ragas from Lahore ve Nafs at Peace kayıtları ortaya çıktı. 2021’de The Guardian’ın “En İyi 10 Küresel Albüm” listesine adını yazdıran ilk albüm Nafs At Peace’in ardından geçtiğimiz yıl dinleyiciyle buluşan A Sound Heart adlı ikinci albüm, kolektif için hem işitsel hem spiritüel anlamda yeni bir bölümün başlangıcını simgeliyor. Kulağa hoş gelen ve iyi hissettiren şeyler üretmeyi üretimlerinin temel prensibi olarak benimseyen Jaubi, 9 Ekim’de Salon İKSV iş birliğiyle 35. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olacak.

REKLAM Zohaib Hassan Khan: Sarangi Ali Riaz Baqar: Gitar Kashif Ali Dhani: Tabla Tenderlonious: Flüt, alto saksafon Latarnik: Klavye, synthesizer Tim Carnegie: Davul Eliane Elias 10 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Çok sayıda Grammy ve Latin Grammy ödülü kazanan piyanist, şarkıcı, besteci ve aranjör Eliane Elias, kendine özgü stiliyle caz ve Brezilya müziği dünyasındaki en eşsiz ve hemen tanınabilir seslerden. Köklerini ve büyüleyici sesini, virtüöz düzeydeki caz, klasik müzik ve bestecilik yetenekleriyle harmanlayan müzisyen; piyanodaki ustalığını ve üstlendiği çeşitli sanatsal rolleri bir araya getirme konusundaki yetkinliğiyle de tanınıyor. Elias, 2024 tarihli Time and Again albümüyle, onlarca yıla yayılan parlak kariyerinde hâlâ yeni zirvelere ulaşan, çok yönlü ve çığır açan bir müzisyen olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yaratıcılığıyla dinleyicileri tekrar tekrar şaşırtan Eliane Elias, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

REKLAM Eliane Elias: Piyano, vokal Marc Johnson: Bas Leandro Pellegrino: Gitar Mauricio Zottarelli: Davul Kinga Głyk 10 Ekim 2025 // Frankhan “Kinga, müzikal yeteneğiyle adını Polonya caz tarihine kalıcı olarak yazdırdı.” Basçı Kinga Głyk hakkında bu tanımı, dünyaca ünlü piyanist ve doğaçlama ustası Adam Makowicz yapıyor. 2015’te henüz 18 yaşında yayımladığı ilk albümü Rejestracja’dan bu yana dünyanın dört bir yanında konserler veren müzisyen, prestijli Koryfeusz of Polish Music tarafından 2020 yılında "Polonya Cazının Yeni Umudu” kategorisinde Büyük Ödül ile onurlandırılmıştı. Diskografisinin beşinci ve şu âna kadarki son halkası olan Real Life albümünde Robert “Sput” Searight, Casey Benjamin, Brett Williams, Nicholas Semrad gibi müzisyenlerle çalışan Głyk, prodüktör koltuğunu da Snarky Puppy’nin kurucusu Michael League ile paylaştı. Avrupa cazının son yıllardaki en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan Kinga Głyk, 35. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olarak 10 Ekim’de Frankhan’da.

REKLAM Nicolas Viccaro: Davul Paweł Tomaszewski: Klavye Michał Jakubczak: Klavye Hailey Niswanger: EWI (elektronik nefesli), saksafon Kinga Głyk: Bas The Brandee Younger Trio 11 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Brandee Younger, modern müzikte arpın rolünü devrimsel bir şekilde yeniden tanımlıyor. Son 15 yılda, arp sanatçıları için sınırları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak adına pek çok adım attı. 2022’de En İyi Enstrümantal Beste dalında Grammy Ödülü’ne aday gösterilen ilk Siyah kadın olarak tarihe geçti. Aynı yıl, NAACP Image Award’a da aday oldu ve 2024’te Brand New Life ile En İyi Caz Albümü ödülünü kazandı. Aynı zamanda akademisyen olan Younger’ın amaç ve mirasa saygı duygusuyla yüklü müziği, arpın daha geniş ve çeşitli kitlelere ulaşmasını sağlıyor. 13 Haziran’da dinleyicisiyle buluşacak üçüncü albümü Gadabout Season’ı benzersiz kılan özelliklerden biri ise Younger’ın kendi evinde, Alice Coltrane’in restore edilmiş arpıyla kaydedilmiş olması. 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak Brandee Younger’ın enstrümanın mirasını bugüne taşıma tutkusu The New York Times tarafından şu sözlerle vurgulanıyor: “Bugüne kadar hiçbir arpist, Salzedo’dan Dorothy Ashby’ye, oradan Alice Coltrane’e uzanan modern arp geleneklerini bu kadar güç, zarafet ve bağlılıkla birleştirebilmiş değil.”

REKLAM Brandee Younger: Arp Rashaan Carter: Kontrbas Allan Mednard: Davul Bohren Und Der Club Of Gore 11 Ekim 2025 // Borusan Müzikevi 90’ların başlarında Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya “kasvet yüklü caz müzik” icra etmek üzere temelleri atılan Bohren Und Der Club Of Gore, karanlık dokuları harmanlayan enstrümantal kompozisyonlarıyla Dark Jazz akımının öncü gruplarından biri. Üretimlerini 2015’ten bu yana Christoph Clöser, Robin Rodenberg ve Morten Gass üçlüsüyle sürdüren Bohren Und Der Club of Gore’un son albümü Patchouli Blue 2020’de yayımlanmıştı. Gruba göre bu albüm dört birim “alışıldık Bohren”, üç birim “gariplik” ve dört birim “cazın sinsi havası” karışımıyla altın orana ulaşıyor. “Şarkı isimlerinde gizli bir hikâyenin gölgesi mevcut; bu hikayeyi de ruh hâlinize göre kendiniz yaratabilirsiniz” diyerek dinleyiciye bir keşif alanını da işaret ediyorlar. Bohren Und Der Club Of Gore, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında Borusan Sanat’ın değerli iş birliği ile 11 Ekim’de Borusan Müzikevi’nde.

REKLAM Christoph Clöser: Saksafon, vibrafon Morten Gaß: Klavyeler, gitar Robin Rodenberg: Bas Aaron Parks Little Big 12 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Aaron Parks, diskografisinde Blue Note ve ECM gibi cazın küresel seyrini şekillendirmiş etiketle rastlayabileceğiniz bir piyanist ve besteci. Kariyeri boyunca Terence Blanchard, Kurt Rosenwinkel, Terri Lyne Carrington, Ambrose Akinmusire ve Marcus Miller gibi isimlerle sahne aldı ve kayıtlar yaptı. Gitarist Greg Tuohey, basçı David Ginyard Jr. ve davulcu Jongkuk Kim’le hayat verdiği Little Big grubuyla üçüncü albümünü 2024’te yayımlayan müzisyen, koleksiyon hakkında “Bu şimdiye kadar kaydettiğimiz en esnek, canlı ve odaklı hissettiren albüm.” yorumunu yapıyor. Parks ve Don Was’ın prodüktörlüğünü paylaştığı Little Big III, doğaçlama müzik adına modern ve türler ötesi bir yaklaşımı yansıtıyor. PopMatters tarafından “yeni yüzyılda cazın ne olabileceğine dair net bir örnek” sözleriyle tanımlanan Aaron Parks Little Big, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 12 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.