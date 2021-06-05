Akbank Sanat Çocuk haziran takvimi

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Haziran ayında “Haziran Ayı Kumaş ile Aktiviteler” başlıklı eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri resim yapmaya davet ediyor.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

5 HAZİRAN 2021, Cumartesi

Kumaş Üzerine Baskı Resim

Bu atölyede geçmişten günümüze hayatımızın önemli bir parçası olan ve birçok sanatçının eserlerinde kullandığı kumaş konu ediliyor. Etkinlikte evdeki kullanılmayan bir kıyafetin kumaşı üzerine farklı boyalar ve malzemelerle baskı resim yapımı gerçekleştirilecek.

Malzemeler: Eski/kullanılmayan bir tişört/elbise, boya (kumaş boyası veya akrilik boya),makas

12 HAZİRAN 2021, Cumartesi

İpliklerle Nakış Resim

Etkinlikte rengârenk ipliklerle kumaş üzerine nakış resim yapımı öğretiliyor.

Malzemeler: Kumaş, renkli ipler, iğne(tercihen çuvaldız gibi kalın bir iğne) , makas, Kumaşı germek için bir karkas/çerçeve, zımba

19 HAZİRAN 2021, Cumartesi

Yumuşak Kumaş Heykeller

Bu atölyede heykeller taş, metal, ahşap gibi sert malzemeler yerine kumaş ile yapılıyor.Yumuşacık kumaş heykellerin yapılacağı atölyede bolca kesme ve dikme işlemi öğretiliyor.

Malzemeler : Çeşitli kumaşlar, düğmeler, iğne/çuvaldız, yumuşak dolgu malzemesi (pamuk, eski gazeteler gibi),makas

26 HAZİRAN 2021, Cumartesi

Batik Boyama ile Resim

Atölyede çok eski kumaş boyama tekniklerinden biri olan Batik boyama tekniği ile evdeki sebzelerden ve meyvelerden yapılan boyalarla batik boyama gerçekleştiriliyor.

Malzemeler : Değişik sebze ve meyveler, beyaz kumaş, ip, mandal, taş, makas