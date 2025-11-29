Akbank Sanat'ta Felsefe Seminerleri başlıyor
Akbank Sanat ve Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle Felsefe Seminerleri Dizisi başlıyor. Dijital teknolojilerin felsefi, toplumsal ve kültürel etkilerini tartışmak isteyenleri yeni dönem buluşturacak olan programda dijital çağın düşünce dünyası; büyük dil modellerinden imajın dönüşümüne, yapay zekânın yaratıcılıkla kurduğu ilişkiden işin ve öznenin geleceğine uzanan başlıklarla ele alınacak
Akbank Sanat’ın düşünsel üretimi destekleyen Felsefe Seminerleri Dizisi, geçen yıl başlayan Dijital Teknolojiler, Eleştiri ve Toplum serisine Kasım 2025–Mayıs 2026 döneminde Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle devam ediyor. Moderatörlüğünü Emre Şan’ın üstlendiği program, dijital çağın toplumsal, kültürel ve felsefi dönüşümünü disiplinler arası bir perspektiften incelemeyi amaçlayan bir tartışma alanı sunuyor.
Farklı disiplinlerin teknoloji ile toplum arasındaki ilişkiye dair açtığı düşünce alanlarını ele alan program kapsamında büyük dil modelleri, yeni imaj tartışmaları, yapay zekâ ve büyük veriye yönelik güncel yaklaşımlar ile otomasyon teknolojilerinin ortaya çıkardığı toplumsal, kültürel ve düşünsel etkiler derinlikli biçimde ele alınacak.
“Hegel ve Büyük Dil Modelleri” başlıklı seminerde Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Eldem, büyük dil modellerinin ortaya çıkaracağı yeni normları ve ilişkilenme biçimlerini Hegel’in “tanınma” kavramı üzerinden ele alacak. Eldem, dijital etkileşimlerin insan öznelliğini nasıl dönüştürebileceğine dair felsefi bir değerlendirme sunacak.
“Dünyanın İmajından İmajın Dünyasına” seminerinde ise araştırmacı Hasan Cem Çal, sinematik imajların analog bir dünyanın temsili olmaktan çıkıp dijital olarak kendi dünyalarını kuran yapılara dönüşme sürecini tartışacak. Çal, video oyunları, gerçeklik teknolojileri ve genişletilmiş sinema deneyimleri bağlamında sinemanın dünya kavramıyla ilişkisini yeniden konumlandıracak.
Üsküdar Üniversitesi İngilizce Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Öznur Karakaş’ın konuşmacı olarak katılacağı “Yapay Zekâ ve Yaratıcılık İmkânı” başlıklı seminerde, bedenlilik ve soyutlama arasındaki dinamiği merkeze alarak yapay zekânın yaratıcı sürece ne ölçüde katılabileceğini incelenecek. Karakaş, yaratıcılığın bedene mi yoksa soyutlama kapasitesine mi dayandığı sorusuna felsefi bir perspektiften yaklaşacak.
“Teknolojik Sanat: İnsan ve Teknoloji Diyalektiğinde Yaratım Süreçleri” seminerinde sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut, insan ve teknoloji arasındaki ortak yaratım pratiklerini “homo technologicus” perspektifinden değerlendirecek. Artut, yeni öznelik biçimlerinin sanat üretimine nasıl yansıyacağını sorgulayacak.
“Yapay Zekâ ve İşin Geleceği” başlıklı seminerde Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Arif Koşar, yapay zekâ tartışmalarını toplumsal bağlamına yeniden yerleştirerek işin geleceğini güvencesizlik, eşitsizlik ve dönüşen emek ilişkileri üzerinden değerlendirecek. Teknolojik değişimin toplumsal belirleyenlerle nasıl şekillendiğine odaklanacak.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Burak Özçetin, “Siyah Kutuya Karşı: İletişim Teknolojilerinde Bağlam, Aktör ve Pratik” başlıklı seminerde iletişim teknolojilerini bağlamlarından koparan yaklaşımlara karşı, teknoloji–toplum ilişkisini aktör, pratik ve bağlam üçlüsü çerçevesinde konumlandıracak. İletişim teknolojilerinin toplumsal değişimdeki yerini inşa süreçleri üzerinden tartışacak.
“Dijital Teknolojilerde Son Durum: Yeni Akım Yapay Zekâ, Vaatler ve Sorunlar” başlıklı seminerde ise bilişsel bilimci Güven Güzeldere, yeni nesil yapay zekânın sunduğu güçlü araçlarla birlikte gündeme gelen güvenilirlik ve yorumlanabilirlik sorunlarını ele alacak. Teknolojik ilerleme ile eleştirel yaklaşım arasında nasıl bir denge kurulabileceğine dair bir çerçeve sunacak.
Program Takvimi:
30 Kasım 2025, Pazar 15.00
“Hegel ve Büyük Dil Modelleri”
Konuşmacı: Umut Eldem
21 Aralık 2025, Pazar 15.00
“Dünyanın İmajından İmajın Dünyasına: Sinematik İmajlar ve Dünya Kurma”
Konuşmacı: Hasan Cem Çal
25 Ocak 2026, Pazar 15.00
“Yapay Zekâ ve Yaratıcılık İmkânı”
Konuşmacı: Öznur Karakaş
15 Mart 2026, Pazar 15.00
Teknolojik Sanat: İnsan ve Teknoloji Diyalektiğinde Yaratım Süreçleri”
Konuşmacı: Selçuk Artut
19 Nisan 2026, Pazar 15.00
“Yapay Zekâ ve İşin Geleceği”
Konuşmacı: Arif Koşar
17 Mayıs 2026, Pazar 15.00
“Siyah Kutuya Karşı: İletişim Teknolojilerinde Bağlam, Aktör ve Pratik”
Konuşmacı: Burak Özçetin
20 Mayıs 2026, Çarşamba 15.00
“Dijital Teknolojilerde Son Durum: “Yeni Akım Yapay Zekâ”, vaatler ve sorunlar”
Konuşmacı: Güven Güzeldere