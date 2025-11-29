Akbank Sanat'ta Felsefe Seminerleri başlıyor

Akbank Sanat’ın düşünsel üretimi destekleyen Felsefe Seminerleri Dizisi, geçen yıl başlayan Dijital Teknolojiler, Eleştiri ve Toplum serisine Kasım 2025–Mayıs 2026 döneminde Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle devam ediyor. Moderatörlüğünü Emre Şan’ın üstlendiği program, dijital çağın toplumsal, kültürel ve felsefi dönüşümünü disiplinler arası bir perspektiften incelemeyi amaçlayan bir tartışma alanı sunuyor.

Farklı disiplinlerin teknoloji ile toplum arasındaki ilişkiye dair açtığı düşünce alanlarını ele alan program kapsamında büyük dil modelleri, yeni imaj tartışmaları, yapay zekâ ve büyük veriye yönelik güncel yaklaşımlar ile otomasyon teknolojilerinin ortaya çıkardığı toplumsal, kültürel ve düşünsel etkiler derinlikli biçimde ele alınacak.

“Hegel ve Büyük Dil Modelleri” başlıklı seminerde Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Eldem, büyük dil modellerinin ortaya çıkaracağı yeni normları ve ilişkilenme biçimlerini Hegel’in “tanınma” kavramı üzerinden ele alacak. Eldem, dijital etkileşimlerin insan öznelliğini nasıl dönüştürebileceğine dair felsefi bir değerlendirme sunacak.

“Dünyanın İmajından İmajın Dünyasına” seminerinde ise araştırmacı Hasan Cem Çal, sinematik imajların analog bir dünyanın temsili olmaktan çıkıp dijital olarak kendi dünyalarını kuran yapılara dönüşme sürecini tartışacak. Çal, video oyunları, gerçeklik teknolojileri ve genişletilmiş sinema deneyimleri bağlamında sinemanın dünya kavramıyla ilişkisini yeniden konumlandıracak.

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Öznur Karakaş’ın konuşmacı olarak katılacağı “Yapay Zekâ ve Yaratıcılık İmkânı” başlıklı seminerde, bedenlilik ve soyutlama arasındaki dinamiği merkeze alarak yapay zekânın yaratıcı sürece ne ölçüde katılabileceğini incelenecek. Karakaş, yaratıcılığın bedene mi yoksa soyutlama kapasitesine mi dayandığı sorusuna felsefi bir perspektiften yaklaşacak.

“Teknolojik Sanat: İnsan ve Teknoloji Diyalektiğinde Yaratım Süreçleri” seminerinde sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut, insan ve teknoloji arasındaki ortak yaratım pratiklerini “homo technologicus” perspektifinden değerlendirecek. Artut, yeni öznelik biçimlerinin sanat üretimine nasıl yansıyacağını sorgulayacak.