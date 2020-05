HABERTURK.COM

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının görülmesinden sonra 19 Mart'ta hizmete ara veren Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 Haziran'da kapılarını yeniden açıyor. Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, salgının etkilerinin görülür biçimde azalacağı beklentisiyle, toplum sağlığını gözeterek ve kiracıların görüşlerini alarak bu tarihe karar verdiklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nca pandeminin seyri üzerine olumsuz bir görüş gelmediği takdirde bu uygulamanın hayata geçirileceğini belirten Durusoy ''19 Mart'ta kendi inisiyatifi ile hizmetine ara veren ve bu kararı hayata geçiren ilk AVM’ler olan Akasya ile Akbatı, en son hizmete giren AVM’ler arasında yer alacak'' dedi.

‘PRENSİBİMİZ SIFIR RİSK'

1 Haziran için her türlü ihtimali düşünerek, ileri teknolojik ürünleri kullanarak ve "Sıfır risk" prensibi ile hazırlandıklarını ifade eden Durusoy, ''Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için daima birinci öncelik oldu ve olmaya da devam edecek” dedi. Hizmet alt yapılarının ‘sıfır risk’ prensibi gözetilerek Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi ve ‘İş Güvenliği Uzmanları’nın planları doğrultusunda tüm teknolojik imkanlar seferber edilerek yeniden düzenlendiğini belirten Durusoy, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli incelediklerini vurguladı.

'NASA’NIN UZAY İSTASYONU SİSTEMİ UYGULANACAK'

Durusoy ''Bu kapsamda NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları ABD’den getiriliyor. Ağustos ayı itibariyle iki alışveriş merkezinde de uygulanmaya başlayacak bu cihazlar; havalandırma santrallerine ve asansörlere kurulacak. Böylelikle hem Akasya’da hem de Akbatı’da, ortak alanlarda herkes bakteri ve virüslere karşı yüzde 99.9 oranında korunmuş olacak'' dedi.

'ULTRAVİYOLE CİHAZLAR DEVREYE GİRECEK'

Her iki AVM’ye ultraviyole (UV) cihazların da konumlandırılacağını kaydeden Durusoy '' Böylece havalandırma kanalları da dahil olmak üzere tüm alanları kapsayacak şekilde dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak. Havalandırma sistemini yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturulacak'' diye konuştu.

'DENETLENEBİLİR, ŞEFFAF POLİTİKA'

Yeni uygulamaların şeffaflık politikaları gereği vatandaşlar tarafından da denetlenebileceğini aktaran Durusoy şöyle devam etti: ''Bu konudaki iddiamızı ortaya koymak ve misafirlerimizi de sistemin bir parçası yapmak adına misafirlerimiz her iki AVM’mizin mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edebilecek.”

'UYGULAMA KAPIDA BAŞLAYACAK'

Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy alınan diğer önlemleri şöyle sıraladı: ''Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için Akbatı ve Akasya’da ‘Özel Hijyen Ekipleri’ görevlendirildi.

AVM’ye gelen herkesin uyması zorunlu hale getirilen birtakım uygulamalar da hayata geçirilecek. Önlemlerin uygulanması ise kapıdan başlayacak. Bu kapsamda, AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlardan anlık olarak takip edebilecek. ‘Her 10 metrekareye bir kişi’ kuralı gözetilerek ziyaretçi sayısı kontrol altında tutulacak. Kapasite aşımı durumunda girişler durdurulacak.



Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümünü Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile temassız olarak yapılacak. ‘Sıfır risk’ prensibi gereği X-ray cihazlarının dezenfeksiyon sıklığını arttırılacak. Maskesiz hiçbir misafir içeriye alınmayacak. İçeriye girildikten sonra ise giriş kapıları ve alışveriş merkezleri içerisinde tüm koridorlarda geliş-gidiş işaretlemeleri ile sosyal mesafe uyarı yönlendirmeleri bulunacak.''

ASANSÖRLERE AYAK PEDALI



AVM içindeki asansör ve yürüyen merdivenler için de özel önlemler alındığını aktaran Durusoy'un verdiği bilgiye göre asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile sağlanacak.

TUVALETLERDE DE SOSYAL MESAFE

Tuvaletlerin içinde de sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak. Yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Tuvaletlerde gerekli sayım alt yapısı oluşturularak anlık kullanım sayısı takibi yapılacak ve her 10 metrekareye 1 kişi kuralının uygulanması sağlanacak. Tuvaletlerin girişlerinde bulunan dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlayacak.