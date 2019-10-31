Akçaabat köftesi tarifi, nasıl yapılır?

Bizler yemek için kıtalar aşan yolculuk yapan insanlarız. Her şehrin kendine özgü köfte tarifi vardır. Trabzon’un baharatsız Akçaabat Köftesi baharatsız sevenlerin ağzına layıktır.
Akçaabat köftesi malzemeler;
- 500 gram dana kıyma
- 100 gram yağlı kuzu boşluk eti
- 4 diş sarımsak
- 1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 adet domates
- 2 adet biber
Akçaabat köftesi yapılışı;
- Trabzon ekmeğinin içini rondodan geçirin bir gece önce kuruması için tepsiye dizin.
- Üzerine bir şey düşmemesi için bir tülbent örttün.
- İki kıymayı birlikte çekebilirsiniz daha kolay harmanlanacaktır.
- Kıymanızı çektirmediyseniz ekmek içiyle beraber 5 dakika yoğurun.
- Tuz, karabiber ve sarımsağı ilave edin.
- Rulo haline getirin 30 dakika dinlendirin.
- Bıçak yardımıyla ruloları keserek avuç içinizle bastırın.
- İyicene ısınmış tava içerisinde köfteleri önlü arkalı kızartın.
- Biberleri ve domatesi tavaya dizin hafifçe közleyin.
- Sunum tabağına yerleştirip afiyetle yiyiniz.
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