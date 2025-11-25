Akciğerleri yaşlandıran 5 gizli risk

AKCİĞERLERİMİZİ YAŞLANDIRAN ETKENLER

Yaşlanmanın her organımızda olduğu gibi akciğer dokusunda da olduğunu ifade eden Okur, "Orta yaştan sonra akciğer hacimleri her yıl azalır ve kapasite düşer. Solunum kaslarımızın gücü azalır. Enfeksiyon riski artar" dedi ve günlük hayatta yaptığımız 5 hatayı sıraladı:

Tütün ürünleri: Akciğerlerin yaşlanmasının en büyük sorumlusu sigara gibi tütün ve tütün ürünlerine aktif ya da pasif olarak maruz kalmaktır.



Solunan hava: Hava kirliliği, egzoz dumanı, soba ve kömür dumanına maruz kalmak akciğer yaşlanmasında etkili olan faktörlerdir. Bunun yanı sıra evlerde sıklıkla kullanılan ağır kimyasallar olan çamaşır suyu ve kireç çözücü gibi temizlik ürünleri de akciğer üzerinde toksik etkide bulunarak akciğerin hızlı yaşlanmasına neden olur.