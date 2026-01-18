Akdeniz'in en dengeli sofrası: Paylaşım kültürünün lezzete dönüşmüş hali Lübnan Mutfağı'nın birbirinden lezzetli tarifleri!

1. HUMUS

Lübnan mutfağının dünyaya açılan en bilinen lezzetlerinden biri olan humus, nohut, tahin, limon suyu ve sarımsakla hazırlanır. Kremsi dokusu ve dengeli aroması sayesinde hem meze hem de ana yemeklerin yanında tamamlayıcı olarak sunulur. Lübnan’da humus, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda sofranın merkezinde yer alan temel lezzetlerden biridir.