        Akdeniz'in en dengeli sofrası: Paylaşım kültürünün lezzete dönüşmüş hali Lübnan Mutfağı'nın birbirinden lezzetli tarifleri!

        Akdeniz'in doğusunda yer alan Lübnan, mutfağıyla dünyanın dört bir yanında ilgi görmeye devam ediyor. Hafif, dengeli ve paylaşmaya uygun yemekleriyle öne çıkan Lübnan mutfağı, köklü bir lezzet kültürünü yansıtıyor. Lübnan sofralarının vazgeçilmez 10 yemeğini sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 09:30
        1

        Taze malzemeler, yoğun aromalar ve sade tarifler… Lübnan mutfağı, bu unsurları ustalıkla bir araya getiriyor. Mezelerden ana yemeklere, salatalardan tatlılara uzanan bu zengin mutfak, gastronomi tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte Lübnan mutfağından öne çıkan lezzetler...

        2

        10. KNAFEH

        Peynirli iç harcı ve şerbetiyle hazırlanan knafeh, sıcak servis edilen meşhur bir Lübnan tatlısıdır. Tatlı ve tuzlunun dengesiyle öne çıkan bu lezzet, özellikle kahvaltılarda ve özel günlerde tercih edilir.

        3

        9. SAYADİYE

        Baharatlı pirinç ve balıkla yapılan sayadiye, özellikle Lübnan’ın kıyı bölgelerinde tüketilir. Karamelize soğan ve baharatlar, yemeğe derin bir aroma kazandırır. Deniz ürünlerinin Lübnan mutfağındaki önemini gösteren klasik bir yemektir.

        4

        8. WARAK ENAB

        Asma yaprağına sarılan pirinç ve baharatlı iç harçla yapılan warak enab, zeytinyağlı olarak servis edilir. Hafifliğiyle bilinen bu yemek, mezeler arasında özel bir yere sahiptir.

        5

        7. ŞİŞ TAVUK (SHISH TAWOOK)

        Yoğurt ve baharatlarla marine edilen tavukların şişte pişirilmesiyle hazırlanan shish tawook, yumuşak dokusu ve aromatik tadıyla öne çıkar. Izgara sevenler için Lübnan mutfağının en popüler ana yemeklerinden biridir.

        6

        6. KAFTA

        Kıyma, soğan ve çeşitli baharatlarla yoğrulan kafta, genellikle ızgarada pişirilir. Lübnan mutfağında hem ev yemeklerinde hem de sokak lezzetleri arasında sıkça görülür. Yanında salata ve lavaşla servis edilir.

        7

        5. KIBBEH

        İnce bulgur ve kıymanın harmanlanmasıyla yapılan kibbeh, Lübnan mutfağının en geleneksel yemeklerinden biridir. Kızartılmış ya da fırınlanmış olarak sunulan bu köfte, dışı çıtır içi yumuşak yapısıyla bilinir. Özel gün sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

        8

        4. FATTUŞ

        Kızarmış pita ekmeği, mevsim sebzeleri ve nar ekşisiyle hazırlanan fattuş, ekşi-tatlı dengesiyle dikkat çeker. Salataya eklenen çıtır ekmek parçaları, yemeğe hem doku hem de lezzet katar. Lübnan sofralarında ana yemeklerden önce sıklıkla servis edilir.

        9

        3. TABBULE

        İnce bulgur, bol maydanoz, domates ve limon suyuyla hazırlanan tabbule, ferahlatıcı yapısıyla bilinir. Yeşilliğin ön planda olduğu bu salata, Lübnan mutfağının hafif ve sağlıklı yönünü temsil eder. Özellikle sıcak havalarda sofraların en çok tercih edilen eşlikçilerinden biridir.

        10

        2. BABAGANNUŞ

        Közlenmiş patlıcanın tahin ve limonla buluştuğu babagannuş, dumanlı aromasıyla öne çıkar. Patlıcanın isli tadı, sarımsak ve zeytinyağıyla dengelenerek karakteristik bir lezzet profili oluşturur. Lübnan mutfağında özellikle soğuk mezeler arasında vazgeçilmezdir.

        11

        1. HUMUS

        Lübnan mutfağının dünyaya açılan en bilinen lezzetlerinden biri olan humus, nohut, tahin, limon suyu ve sarımsakla hazırlanır. Kremsi dokusu ve dengeli aroması sayesinde hem meze hem de ana yemeklerin yanında tamamlayıcı olarak sunulur. Lübnan’da humus, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda sofranın merkezinde yer alan temel lezzetlerden biridir.

