Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret için gong çaldı! Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret kaç lot verdi?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret için gong çaldı ve firma 23 Ocak itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtan firma yatırımcısına kişi başı 85 lot verdi. Şirket yüzde 15 açıklık oranı ile halka arz oldu. İşte, detaylar...
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret için gong çaldı ve firma, borsada işlem görmeye başladı. Toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtan fitma 'AKFIS' kodu ile halka arz oldu. Kişi başına 85 lot veren firmanın halka arz büyüklüğü ise 3.7 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz detayları...
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma 23 Ocak 2025 bugün borsada işlem görmeye başladı.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıttı. Kişi başına 3289 TL değerinde 85 lot düştü. Toplamda halka arza 260 bin 628 kişi katıldı.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse başı fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 15-6-17 Ocak tarihlerinde talep topladı.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 35-45 finansal borçluluk seviyesinin azalması
Yüzde 55-65 yatırım finansmanı
Yüzde 0-10 işletme sermayesi