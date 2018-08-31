Akhisar Bld.Genç. - Sivasspor rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Akhisar Bld.Genç. ile Sivasspor, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:15. 1 puanlı Akhisar Bld.Genç. 16. sırada bulunuyor, Sivasspor 3 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Akhisar Bld.Genç., son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sivasspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 122. İddaa'da Akhisar Bld.Genç. kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Sivasspor kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Akhisar Bld.Genç. son haftadaki Beşiktaş müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor ise Fenerbahçe maçında 4-1 yenildi.

Akhisar Bld.Genç., evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Sivasspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sivasspor, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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