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HaberlerGündem3. Sayfa17 KEZ! Son dakika: Camide hırsızlık aneban kaydedildi - HABERLER
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Bu kadarına "Pes!" Camide hırsızlık!

Gaziantep'te camide namaz kılan taksici Adnan Yoğun´un ayağının yanına bıraktığı cep telefonu, safa durup namaz kılıyormuş gibi yapan bir kişi tarafından çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasından saptanıp yakalanan şüphelinin daha önce de 17 kez camilerden hırsızlık yaptığı ve toplam 35 suç kaydının olduğu belirlendi

17 KEZ! Son dakika: Camide hırsızlık aneban kaydedildi - HABERLER
Bu kadarına "Pes!" Camide soygun!
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DHA

Gaziantep'te önceki gün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Hayri Zengin Camii'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Kentte taksicilik yapan Adnan Yoğun, öğle namazını kılmak için camiye geldi. Cemaatle saf tutan Adnan Yoğun, cep telefonunu da ayağının yanına bıraktı. Bu sırada camiye girip cemaatin arkasında namaz kılıyormuş gibi yapan kişi, Yoğun'un secdeye eğildiği sırada cep telefonunu alarak kaçtı.

KAMERADAN ZANLININ EŞGALİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre namaz bitiminde cep telefonunu bulamayan ve cami imamı ile birlikte güvenlik kamerasını inceleyince çalındığını anlayan Adnan Yoğun, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri de güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"SÜREKLİ HIRSIZLIK OLUYOR"

Olayın yaşandığı caminin imamının oğlu Abdullah Söylemez, sık sık bu tür hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade etti. Söylemez, "Geçenlerde da yine benzer bir olay oldu, içerideki mikrofonları çalmışlardı'' diye konuştu.

17 KEZ CAMİDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin çaldığı telefon sahibine teslim edildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce de 17 kez camilerden hırsızlık yaptığı ve toplam 35 suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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