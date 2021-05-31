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Fotokapanı gördü! Sonrası akılalmaz!

Aydın’da yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanı fark eden bir kadın, fotokapanın yanına gelip taş attı. Kadının neden böyle bir tepki verdiğini kimse anlayamazken, kadının taş atması fotokapan tarafından anbean kaydedildi

TAŞLADI! Son dakika: Fotokapanı gören kadının yaptıkları şok etti - VİDEO HABER
Fotokapanı gördü! Sonrası akılalmaz!
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İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

İZLEYENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

İHA'da yer alan habere göre geçtiğimiz mart ayı içerisinde Aydın'ın Söke ilçesi Beşparmak Dağları mevkiindeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

FOTOKAPANA ZARAR VERDİ, YÜRÜDÜ GİTTİ

Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.

MİLLİ PARKLAR, KADINI ARIYOR

Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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