Kanser tedavilerinde geliştirilen akıllı ilaçların hastalara umut olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Tümörün üzerinde bazı belirteçler var. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu" dedi.
AKILLI İLAÇLAR HASTALIKLA MÜCADELEDE GİDEREK DAHA ÖNEMLİ BİR HALE GELDİ
DHA'nın haberine göre; Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olduğunu, tıbbi teknolojinin ilerlemesiyle yeni geliştirilen akıllı ilaçların hastalıkla mücadelede giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Avcı, "Tümörün üzerinde bazı belirteçler var ve bu belirteçler normal hücrede yok. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu. Bunun da tabii özellikleri, kullanılması gereken evreler var. Akıllı ilaçları bu evreye göre veriyoruz" şeklinde konuştu.
HASTAYA ÖZEL TEDAVİ
Kanser hastalığının her hastada farklı olduğunu ve bu yüzden de farklı tedaviler uyguladıklarını belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Avcı, "Kanserin tedavisi her hastaya özeldir. Her hastaya aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Öncelikle hastanın özelliklerine bakıyoruz. Yaş, tansiyon, kalp rahatsızlığı vb. İkinci olarak da hastanın tümörüne bakıyoruz. Tümörün tipi, evresi ve özellikleri bizim için önemli. Dolayısıyla hastaya sıralı bir tedavi öneriyoruz" dedi.
"DESTEK TEDAVİSİ ÖNEMLİ"
Hastalığın tedavisinde destek tedavileri olan ve hastanın yaşam kalitesini yükseltici tedavilerin de önemli olduğunu belirten Doç Dr. Avcı, "Hastaya alması gereken tedaviyi uyguladık. Ama onun yanı sıra hastaya destek tedavisi dediğimiz onun yaşam kalitesini artırıcı tedaviler bizim için çok önemli. Çünkü bu hastalarda mutlaka bir ağrı olabiliyor. Ağrı tedavisi yapıyoruz. Beslenme bozukluğu olabiliyor. Diyetisyenle birlikte beslenme bozukluğunu tespit edip, ona göre beslenme programı hazırlıyoruz. Anksiyete ve ölüm korkusu yaşayabiliyorlar. Bunlara da psikolog eşliğinde gereken destek tedavisini belirliyoruz. Yani hastayı bedensel ve ruhsal açıdan bütünsel değerlendiriyoruz" ifadelerini kulandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.