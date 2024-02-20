Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Akın Birdal DEM Parti'nin İzmir adayı oldu - Güncel haberler

        Akın Birdal DEM Parti'nin İzmir adayı oldu

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İzmir'in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akın Birdal DEM Parti'nin İzmir adayı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için 3 büyükşehirde daha kendi adayı ile girme kararı aldı. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ile her üç kentteki tüm ilçelerde parti kendi adayı ile seçime girecek.

        Partiden yapılan açıklamada, "İzmir’in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu" denildi.

        Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas olurken, Muğla adayları ise Yusuf Uludağ ile Candan Süsoy oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Akın Birdal
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu