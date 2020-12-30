Uzun zamandır tanıtımları yayınlanan Akıncı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bilim kurgu, aksiyon türündeki dizinin ilk bölümü 1 Ocak'ta yayınlanacak. Akıncı dizisi oyuncuları kim? Akıncı dizisi konusu ne?
AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021’de saat 20.00’de izleyici ile buluşacak. NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.
AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
Eren İnan
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