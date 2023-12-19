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        Haberler Gündem Yargı Akıncı Üssü davasında darbeyi yönetenlere 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

        Akıncı Üssü davasında darbeyi yönetenlere 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin örgütün sözde sivil imamları ile darbeyi yöneten askerlere verilen 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 01:22 Güncelleme: 19.12.2023 - 01:22
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        Darbeyi yönetenlere 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
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        Daire, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 26 Kasım 2020'de 469 sanık yönünden verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

        Buna göre, FETÖ'nün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile dönemin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, dönemin Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Aydemir Taşçı, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş, dönemin 141. Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş, dönemin 143. Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, üssün Harekat Plan Subayı eski binbaşı Murat Bicil, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143. Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut; TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk ve F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüs" ve 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen toplam 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

        Bu sanıklara ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen 3 bin 865 yıl 6'şar ay hapis cezaları da hukuka uygun bulundu.

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