Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Kucherenko, santraldaki çalışmaları değerlendirdi

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Kucherenko, santralin Mersin'deki bilgilendirme merkezinde gazetecilere, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl üçüncü ünitede çalışmaların başladığını ifade eden Kucherenko, aynı zamanda yardımcı ve genel tesislerin inşaatında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kucherenko, santrale işletme aşamasında deniz suyu temin edecek hidroteknik yapılarda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hidroteknik yapılar yüksek teknolojiyle inşa edilen tesisler. Şu anda deniz kenarına sıfır yakınlıkta olan bir pompa istasyonunun inşaatını yürütüyoruz. Modern teknoloji kullanıyoruz. Bu istasyonun deniz seviyesinden derinliği - 16 metredir. Aynı zamanda kıyı şeridinin güçlendirilmesini yapıyoruz. Özel beton antifer dediğimiz blokları kullanıyoruz. Bunlar deniz dalgalarının kıyıya zarar vermesine engel olacaktır. Su alma tesisi için de dip tarama çalışmaları devam etmektedir. Orasının çok büyük derinliği olacak. Oradan santralin soğutma sisteminde kullanılacak deniz suyu alınacak. Aynı şekilde deniz deşarj sisteminin boru hatlarının temeli hazırlanıyor. O borularla soğutma sisteminde kullanılan su denize deşarj edilecektir."

Kucherenko, birinci ünitede iç koruma binasının üçüncü katmanının kurulumu için hazırlık yaptıklarını dile getirerek, aynı anda bu ünitenin dış duvarlarının yapımının da devam ettiğini vurguladı.

Reaktörün yerleştirileceği kovanın kurulumunun yapıldığını aktaran Kucherenko, şöyle devam etti:

"Bu yıl önemli aşamalardan biri reaktör basınç kabının kurulumunu yapıyoruz. Buhar üreteçlerini, acil durum soğutma tanklarını, ana sirkülasyon pompa hatlarını bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Birinci ünitenin türbin binasında da duvarların, kolonların kurulumları yapılmaktadır. Birinci ünitenin yanındaki yardımcı tesislerin inşaatı da devam ediyor. Onlar sıfır kotundan yukarıya doğru yükseltilmekte. İkinci ünitede de yardımcı bina ve tesislerin sıfır kotundan yukarıya yükselmesi söz konusu. Türbin binasında duvarların ve kolonların yapımını sürdürüyoruz. Daha sonra bunların üzerinde ekipmanların kurulumu yapılacaktır. İkinci ünitede reaktör bölümünde iç koruma binasının birinci katmanın kurulumunu yaptık. Bu yıl içerisinde iç koruma binasına iki katman daha kurulacak."

Kucherenko, ikinci ünitede konsol kirişinin montajının yapıldığını belirterek, daha sonra bu konsol kirişinin üzerine destek plakası ve destek kirişinin yapılacağını aktardı.

Konsol kirişinin nükleer santrallerdeki güvenlik sistemlerinde önemli unsur olduğuna değinen Kucherenko, "Onun için montajı yapıldığında bunu yapan personellerde yüksek ve sert şartlar aranıyordu. Özel bir komisyon kuruldu. O komisyon öncelikle montaj işlerinin başlamasına izin vermişti. Bu yapıldıktan sonra bir komisyon kabulünü yaptı. Görsel kontrol yapıldı, kaynak çalışmalarındaki kalite teyit edildi. Önemli olan da Rusya'da eğitim görerek şu an Akkuyu'da çalışan genç uzmanların katılıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Üçüncü ünitede ana tesislerin ve binaların temellerinde betonarme işlerini tamamladıklarını aktaran Kucherenko, şunları kaydetti:

"Üçüncü ünitede ana tesislerin, binalarının beton dökme hazırlığını yapıyoruz. Dördüncü ünitede ise hem türbin hem de nükleer adasının temel çukurunda kazı yapmaya hazırız. Temel kazı sonrasında beton altı tabakasını oluşturacağız. O da kaya üzerinde yapılıyor ve nükleer santral binalarını dış etkenlerden koruyor. Aynı şekilde dördüncü ünitedeki ana yapıların betonarme işlerine başlayacağız. Bu ünite için Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumundan inşaat lisansı verildikten sonra bu yıl içerisinde temele beton dökme işlerine başlamayı planlıyoruz."

- "Yüzde 80 Türk vatandaşı çalışıyor"

Sahada çalışanlarının çoğunluğunu Türk vatandaşların oluşturduğunu aktaran Kucherenko, "Akkuyu NGS inşaat sahasında yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Çalışmaların çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından yürütülüyor. Yüzde 80 Türk vatandaşı çalışıyor. Dördüncü ünitedeki çalışmaların da yapılacağı dönemde sahada çalışacak işçi ve uzmanların sayısının 12 bine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kucherenko, bir gazetecinin "Türk uzmanlarla çalışmanın avantajı nedir?" sorusu üzerine ise Türk mühendislerin çok iyi bir eğitimden geçtiğini ifade etti.

Türk mühendislerin sorumluluk seviyesinin oldukça yüksek olduğunu anlatan Kucherenko, mühendislerin farklı uzmanlardan bilgi edindiğini kaydetti.

Onlara yardımcı olduklarını dile getiren Kucherenko, "Ülkelerinde bir ilk olan ve yüksek teknolojiyle kurulan tesisin yapımında yer alıyorlar. Tabii ki onların sorumluluk seviyesi çok yüksek. Santral devreye girdiğinde onlar burada kalarak memleketlerinde nükleer santrali işletme durumunda olacaklar. Onlar çok fazla çalışıyor ve çalışmalarına özen gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanların eğitim sürecinin çok zor olduğunu vurgulayan Kucherenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moskova ve St. Petersburg'ta nükleer eğitim veren üniversitelerde teorik eğitim görüyorlar. Buna paralel olarak Akkuyu NGS'nin referans santrali olan Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nde pratik ve staj eğitimini alıyorlar. Buna ilave olarak Rosatom Devlet Kuruluşu Teknik Akademisi'nde de eğitim görüyorlar. Orada da aldıkları temel teorik eğitimi geliştirme fırsatı buluyorlar. Ondan sonra ise Rusya'daki bütün nükleer santrallerinin işletmeci kuruluşu olarak kabul edilen Concern Rosenergoatom'da eğitim ve stajlarını görüyorlar. Concern Rosenergoatom bünyesinde neredeyse bütün nükleer santrallerin bir simülasyon merkezi mevcuttur. O simülasyon merkezlerinde tıpkı nükleer santrallerde olduğu gibi aynı yönetim panoları ve kontrol odaları mevcuttur. Onlar bu merkezlerde eğitimden geçerek farklı durumlarda nasıl davranacakları konusunda çok iyi bilgi ediniyorlar. Çünkü bu duruma alışık olmalılar. Ondan sonra faaliyette olan nükleer santralde çalışarak aldıkları eğitimi takip edecekler."