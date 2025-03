AKM'de 'Baroktan Klasiğe' konseri

TRT İSTANBUL RADYOSU CAZ ORKESTRASI KONSERİ

Ülkemizin başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle kurulan TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, 4 Mart akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde dinleyiciyle buluşacak. "Big Band" türünün Türkiye'deki ilk örneklerinden olan ve Türkiye'nin seçkin caz müzisyenlerinin yer aldığı "TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’nı şef Cem Tuncer yönetecek.

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Konseri; 4 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

LA TRAVIATA

Giuseppe Verdi’nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Verdi’nin “Rigoletto - Il Trovatore – La Traviata” üçlemesinin en tanınmış eseridir La Traviata… Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor. La Traviata, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası… Paris’in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor. Onun trajedisi, bireysel arzular ile toplumsal normlar arasındaki uzlaşmaz gerilimin bir yansıması. Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 5 Mart 20.30, 8 Mart 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda.

RAMAZANAĞME

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu müzikseverleri, hasretle beklenen, gelişiyle tüm güzel duyguların coştuğu rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’da huzurlu ve nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Topluluğun ses ve saz sanatçıları birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Solist sanatçı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanat yönetmeni Ufuk Yürüç de eşsiz yorumuyla bu unutulmaz geceye renk katacak.

Ramazanağme-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 5 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. ALİM QUASIMOV&FARGANA QASIMOVA ENSEMBLE-AKM AYIN KONSERİ Dünyanın önde gelen muğam yorumcularından Alim Quasimov ve muğam geleneğinin yaşayan en iyi kadın ses sanatçısı Fergana Qasimova ayın konserinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir araya geliyor. AKM, ayın konserinde Azerbaycan klasik müziği olan muğam müziğinin iki büyük ismini sanatseverlerle buluşturuyor. Azerbaycan muğam sanatının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Alim Qasimov’un kızı ve öğrencisi Fargana Qasimova ile birlikte vereceği konser müzikseverlere Asya topraklarından eşsiz nameler sunacak. Verdiği konserler tüm dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye’de de ciddi bir dinleyici kitlesi bulunan Qasimov, mükemmel tekniği ve seçkin repertuarıyla 6 Mart tarihinde AKM’de sevenleriyle buluşacak. Alim Quasimov&Fargana Qasimova Ensemble-AKM Ayın Konseri; 6 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-KADINLAR GÜNÜ KONSERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserlerinde 7 Mart’ta, ulusal ve uluslararası alandaki başarıları ile adını duyuran başkemancıları Jülide Yalçın’ı ağırlıyor. Dünya Kadınlar Günü temalı bu konserde solist Jülide Yalçın; M. Ravel ve J. Massenet’in zorluğu ve güzelliği ile nam salmış eserlerini hayranlık uyandıran yorumu ile seslendirecek. Polonyalı şef Michał Nesterowicz yönetimindeki orkestra, konserin ikinci bölümünde ise S. Rachmaninov’un gergin bir dönemin ardından kendini inzivaya çektiği Dresden’deki sakin günlerinde yazdığı İkinci Senfonisi’ne yer verecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-Kadınlar Günü Konseri; 7 Mart 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. YÜZYILLIK DESTAN “BAYRAK" Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak geliştirilen ve üçleme olarak yazılan eserin sonuncusu, Yüzyıllık Destan "Bayrak"; Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemi konu alıyor. Haluk Özenç’in yazdığı oyunu Sibel Erdenk yönetiyor. Süpervizör koltuğunda Barış Erdenk’in oturduğu oyunda; Mustafa Kemal Paşa; Emre Başer, İsmet Paşa; Berk Baykut, İngiliz Amiral; Muzaffer Saygı, İngiliz Siyasetçi; Barbaros Efe Türkay, Rauf Bey; Akın Berk Sağıroğlu, Sadrazam Teyfik / Yaşlı Hoca Mebus; Murat Kesim, Ali Fuat Paşa / Fevzi Paşa; Onur Kayabaşı, İsviçreli Siyasetçi; Doruk Altunkaya, Refet Bey; Cem Haydar Bardakçı, Binbaşı Remzi Bey; Aykut Züngür, Kazım Paşa / 1. Mualif; Kadircan Şeren, 2. Mualif; Aykut Züngür, Halide Edip; Müjgan Aksoy, Latife; Cansunur Şimşek, Kadın; Yeşimgül Seçgin, Kara Fatma; Demet Kızılay, Yunan Siyasetçi; Emre Olanca, İtalyan Siyasetçi; Oğuzhan Göksel, Fransız Siyasetçi / Yunan General; Mert Ceylan tarafından canlandırılıyor.

Yüzyıllık Destan “Bayrak”-Ankara Devlet Tiyatrosu; 7 Mart 20.30, 8 Mart 15.00 ve 20.30, 9 Mart 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL TANGOLARDAN YEŞİLÇAMA .png Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. Zengin müzik repertuvarı ve sıcak atmosferiyle bu konserler, Cumartesi sabahlarına keyif katıyor. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte hayatımıza giren ve modası hiç geçmeyen tangolarla başlayan müzik yolculuğu, her biri dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak, Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarıyla sanatseverlerle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği konserin solistleri ise Eda Karaytuğ, Jülide Karan ve İrem Sağer. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Tangolardan Yeşilçama-İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Korosu; 8 Mart 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de. AKM PAZAR RESİTALLERİ ODA ORKESTRASI KONSERİ “BAROKTAN KLASİĞE” AKM Pazar Resitalleri konseptiyle gerçekleşen Oda Orkestrası konseri “Baroktan Klasiğe”, barok ve klasik müzik severlerin beğenisine sunuluyor. Viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil’in solistliğini üstlendiği konserde; Antonio Vivaldi, Yaylılar için Sinfonia RV 149 Sol Majör, Carl Philipp’in Emanuel Bach La Majör Viyolonsel Konçertosu, Wq.172, Henry Purcell’den Rondeau "Abdelazer" sahne müziğinden, Georg Friedrich’in Händel Konçerto Grosso Op.6 No:4 La minör ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın, Divertimento "Salzburg Senfonisi No:1" KV 136 (125a) Re Majör eserleri seslendirilecek. AKM Pazar Resitalleri Oda Orkestrası Konseri “Baroktan Klasiğe”-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası; 9 Mart 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda. MASAL YOLU Masal yolunda da karşımıza çıkan devler, ejderhalar, cadılar, periler, prensler, prensesler hayatın yansıması… “Derin bir uykudan uyanmak nasıl mümkün? Hasta bir kalp nasıl iyileşir?” “Kahramanlar, masalların sihriyle korkularını küçültüp kalplerini büyütebilecekler mi?” sorularının cevabının arandığı oyunda, seçimlerle dolu bir macera izleniyor. Gökçe Kurt Elitez, Ali Ertekin, Doruk Ordu ve Bahri Çakır’ın performansıyla seyirciyle buluşan oyunu uyarlayan ve yöneten ise Gökçe Kurt Elitez.

Masal Yolu-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 9 Mart 11.00 ve 13.00’te AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de. DESTANLARIN DANSI Destanların Dansı; Türk halklarının zengin kültürel mirasını müzik, dans ve tiyatro ile buluşturarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü izleyicilere aktarıyor. Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Sarı Gelin’den Tomris’e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, 9 Mart’ta Türk Telekom Opera Salonu’nda, tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak. Tarihi mirasımızı, Türk halklarının barındırdığı tarihi eserlerin ve tarihi yapıların önemini dünyaya anlatarak ülkemizde turizm potansiyelini artıran gösteri; gençlerimizi de Tomris Hatun, Alparslan ve Boğaçhan gibi destanları dilden dile günümüze kadar gelmesini sağlayan efsanelerle tanıştırarak kültürümüzü yeni nesle aktarmayı hedefliyor. Etkinliğin genel sanat yönetmenliğini Serhat Turak üstleniyor. Destanların Dansı; 9 Mart 20.45’te Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.