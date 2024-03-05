Üç yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farklı temalarla sergiler düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi’nde, bu yılki serginin başlığı: ‘SÜS’. AKM Galeride düzenlenecek ‘SÜS’ Sergisi 8 Mart’ta sanatseverlerle buluşacak, 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. AKM’de gelenek haline gelen serginin ilk yılında karma eserler, ikinci yılında kadın sanatçıların eserleri yer alırken bu yıl SÜS sergisinde erkek sanatçıların bakış açısı yansıtıldı. Resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 sanatçı, süs kavramını sanatın dilinde ele alarak, kadının yaşamındaki derin izlerini 31 farklı eserle sunacak.

Kavramsal bir çerçeve olarak SÜS

Süs, tarih öncesi dönemden günümüze kadar değişen sosyo-kültürel faktörlerle şekillenen, insanlığın yaşam biçimlerine dokunan karmaşık bir kavram. Sosyal statünün temsilinden, kültürlerin aktarımına kadar birçok anlam taşıyan süs, tarih boyunca insanların çevrelerini değiştirme ihtiyacından doğmuş. Bu kavramın pozitif ve negatif yanları, sanat, gündelik yaşam, inançlar ve mimari gibi farklı alanlarda kendini gösteriyor.

‘SÜS’ün insanlık tarihindeki serüveni

SÜS Sergisi, 13 sanatçının 31 eserinden oluşan özel bir seçki ile kadının toplumdaki rolüne, emeğine ve dişilikle ilişkilendirilmiş süs kavramına farklı bir bakış açısı sunuyor. Kadın bedeninden başlayarak tarih boyunca değişen süs anlayışı, isyan, özlem, aidiyet ve sevgi gibi sembollerle işleniyor. Geleneksel Türk halk giyiminden modernist hareketin eleştirilerine kadar geniş bir perspektifte 'süs' kavramının insanlık tarihindeki serüveni sanatseverlerle bu özel sergide buluşacak.

'SÜS'lü söyleşiler

Serginin yanı sıra, 8-31 Mart tarihleri arasında her cuma günü AKM Kütüphanede kadın sanatçıların katılımıyla bir söyleşi programı da gerçekleşecek. İlk söyleşi, Günseli Kato moderatörlüğünde, sanat tarihçisi ve eleştirmen Nilgün Yüksel'in ‘süs’ kavramını ele alacağı etkinlik olacak.

Mahmut Karatoprak, Haydar Akdağ, Mahmut Aydın, Süleyman Saim Tekcan, Taner Yılmaz, İskender Giray, Celaleddin Çelik, Bahadır Çolak, Devabil Kara, Egemen Kemal Vuruşan, Bilal Hakan Karakaya, Kadir Akyol ve Mahir Güven’in eserlerinin yer aldığı SÜS Sergisi ücretsiz olarak AKM Galeride ziyaretçilerini bekliyor.