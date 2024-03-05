Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar AKM, Kadınlar Günü için 'Süs'lendi

        'Süs' sergisi Kadınlar Günü'nde AKM'de

        Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi AKM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'SÜS' sergisine ev sahipliği yapacak. 13 sanatçının, süs kavramını sanatın dilinde ele alarak, kadının yaşamındaki derin izlerini 31 farklı eserle sunduğu sergi 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Süs' sergisi Kadınlar Günü'nde AKM'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üç yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farklı temalarla sergiler düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi’nde, bu yılki serginin başlığı: ‘SÜS’. AKM Galeride düzenlenecek ‘SÜS’ Sergisi 8 Mart’ta sanatseverlerle buluşacak, 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. AKM’de gelenek haline gelen serginin ilk yılında karma eserler, ikinci yılında kadın sanatçıların eserleri yer alırken bu yıl SÜS sergisinde erkek sanatçıların bakış açısı yansıtıldı. Resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 sanatçı, süs kavramını sanatın dilinde ele alarak, kadının yaşamındaki derin izlerini 31 farklı eserle sunacak.

        Kavramsal bir çerçeve olarak SÜS

        Süs, tarih öncesi dönemden günümüze kadar değişen sosyo-kültürel faktörlerle şekillenen, insanlığın yaşam biçimlerine dokunan karmaşık bir kavram. Sosyal statünün temsilinden, kültürlerin aktarımına kadar birçok anlam taşıyan süs, tarih boyunca insanların çevrelerini değiştirme ihtiyacından doğmuş. Bu kavramın pozitif ve negatif yanları, sanat, gündelik yaşam, inançlar ve mimari gibi farklı alanlarda kendini gösteriyor.

        ‘SÜS’ün insanlık tarihindeki serüveni

        SÜS Sergisi, 13 sanatçının 31 eserinden oluşan özel bir seçki ile kadının toplumdaki rolüne, emeğine ve dişilikle ilişkilendirilmiş süs kavramına farklı bir bakış açısı sunuyor. Kadın bedeninden başlayarak tarih boyunca değişen süs anlayışı, isyan, özlem, aidiyet ve sevgi gibi sembollerle işleniyor. Geleneksel Türk halk giyiminden modernist hareketin eleştirilerine kadar geniş bir perspektifte 'süs' kavramının insanlık tarihindeki serüveni sanatseverlerle bu özel sergide buluşacak.

        'SÜS'lü söyleşiler

        Serginin yanı sıra, 8-31 Mart tarihleri arasında her cuma günü AKM Kütüphanede kadın sanatçıların katılımıyla bir söyleşi programı da gerçekleşecek. İlk söyleşi, Günseli Kato moderatörlüğünde, sanat tarihçisi ve eleştirmen Nilgün Yüksel'in ‘süs’ kavramını ele alacağı etkinlik olacak.

        Mahmut Karatoprak, Haydar Akdağ, Mahmut Aydın, Süleyman Saim Tekcan, Taner Yılmaz, İskender Giray, Celaleddin Çelik, Bahadır Çolak, Devabil Kara, Egemen Kemal Vuruşan, Bilal Hakan Karakaya, Kadir Akyol ve Mahir Güven’in eserlerinin yer aldığı SÜS Sergisi ücretsiz olarak AKM Galeride ziyaretçilerini bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #süs
        #sergi
        #kadınlar günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu