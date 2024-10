AKM’de Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyet Bayramı Konseri" ile izleyicileriyle buluşuyor. AKM Müzik Platformu’nda gerçekleştirilecek konserde, Alper Ayorak ve Elif İnce solist olarak sahne alacak. Sanat yönetmenliğini ise Ferruh Yarkın üstleniyor.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Cumhuriyet Bayramı Konseri, 28 Ekim Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda.

Elif İnce

ŞAHİTLERİYLE CUMHURİYETİN İLANINA TANIKLIK EDEN BESTEKARLARIN ESERLERİ

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Şahitleriyle Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri konseri AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Konserde, Cumhuriyet’e ilanına tanıklık eden ünlü bestekârların eserleri seslendirilecek. Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in gerçekleştireceği, mehter başı Şükrü Alkan'ın yer alacağı özel konser, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ithaf edilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Özsoy Operası, 29 Ekim Saat 20.00 - 31 Ekim Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

İLYUN BÜRKEV İLE ŞEF İBRAHİM YAZICI VE PERA FİLARMONİ ORKESTRASI

Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek olan Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde İlyun Bürkev ile Pera Filarmonu Orkestrası konseri müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak. Konser programında L. V. Beethoven’ın Prometheus Uvertürü, C. Saint-Saens’ın Piyano Konçertosu No: 2 ve W. A. Mozart’ın Senfoni No: 41 Jüpiter L. V. Beethoven’ın Prometheus Uvertürü Op. 43 eserleri AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.