Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, akrabalarının düğününe giden 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, pistte oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. O anlar, kameraya yansıdı
İstanbul'dan memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine giden Erdoğan Arslan (50), İlküvez Mahallesi'nde akrabalarının düğününe katıldı.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
DHA'da yer alan habere göre Arslan, arkadaşlarıyla birlikte pistte çiftetelli oynarken bir anda yere yığıldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Arslan´ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Arslan'ı, ambulans ile hastaneye götürdü. Ancak Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Erdoğan Arslan'ın oynarken kalp krizi geçirdiği anlar, düğün kamerasına yansıdı. Erdoğan Arslan, İlküvez Mahallesi Asak Camisi´nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.