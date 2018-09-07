Akranes - Vikingur Olafsvik maçı rakamları

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Akranes, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Vikingur Olafsvik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Akranes 43 puanla 1. sırada, Vikingur Olafsvik 38 puanla 3. sırada bulunuyor. Akranes, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vikingur Olafsvik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da Akranes kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vikingur Olafsvik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Akranes son hafta oynanan Vikingur Olafsvik maçında 0-0 berabere kaldı.

Vikingur Olafsvik, Akranes karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Akranes, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 3 gol yedi.

Vikingur Olafsvik, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vikingur Olafsvik 13 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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