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Akrep 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 16. son bölüm

Akrep dizisi 17. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Akrep 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. son bölüm...

Akrep 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 16. son bölüm

Akrep dizisinin 16. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda’yı köşeye sıkıştırır. Akrep 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 16. son bölüm...

AKREP 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Duru, Hakan’ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru’yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru’yu gizli odaya saklar. Aras’ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan’ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar’ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan’ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

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