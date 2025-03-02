Akşam saatlerinde sağanak yağışlara dikkat!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün akşam saatlerinde yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması ön görülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Fotoğraf: AA