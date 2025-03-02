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        Haberler Gündem Hava Durumu Akşam saatlerinde sağanak yağışlara dikkat! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Akşam saatlerinde sağanak yağışlara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün akşam saatlerinde yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması ön görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:29
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        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 17°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -5°
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        Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

        Fotoğraf: AA

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