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DHA

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün uyuşturucu ticari yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki daha önce belirlenen adrese yapılan baskında Ömer Kanlı (19),İsa Deveci (20) ve Bekir Ilgın (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai, tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 6 bin 770 TL ele geçirildi.

Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.