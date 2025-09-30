Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İsmail Duru yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Kazada sürücü İsmail Duru yaralandı, yanında bulunan Erhan Evgin öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ

DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde yaralanan sürücü Duru'nun ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğunu saptandı. Duru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evgin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.