Aksaray'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4658 Sokak'ta kavşakta meydana geldi. Ahmet Atalay Andıç (23) yönetimindeki 68 ABR 466 otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Mevlüt Topal (31) yönetimindeki 68 BS 532 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler Topal ve Andıç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Atalay Andıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüt Topal´ın durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.