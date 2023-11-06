Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
AKSARAY´da,2 kişinin, bir binanın 3´üncü katındaki motosikleti çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
AKSARAY´da,2 kişinin, bir binanın 3´üncü katındaki motosikleti çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tacin Mahallesi 1001 Cadde´de meydana geldi 5 katlı bir binanın 3´üncü katındaki Mustafa Artunç'a (29) ait motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Artunç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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