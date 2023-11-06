Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        AKSARAY´da,2 kişinin, bir binanın 3´üncü katındaki motosikleti çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY´da,2 kişinin, bir binanın 3´üncü katındaki motosikleti çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tacin Mahallesi 1001 Cadde´de meydana geldi 5 katlı bir binanın 3´üncü katındaki Mustafa Artunç'a (29) ait motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Artunç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Hayatlarının ikinci baharında 'bocce'de Türkiye şampiyonu oldular
        Hayatlarının ikinci baharında 'bocce'de Türkiye şampiyonu oldular
        Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
        Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
        En acı ölüm; babasının kullandığı traktörün altında kalan Ayaz, öldü
        En acı ölüm; babasının kullandığı traktörün altında kalan Ayaz, öldü
        Kuzeyboru - Çukurova Belediyespor: 3-0
        Kuzeyboru - Çukurova Belediyespor: 3-0
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıld...
        Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıld...