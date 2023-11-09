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        Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü

        AKSARAY'dadevrilip,alev alan yakıt tankerinin sürücüsü Yusuf Soysal (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:25
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        Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü
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        AKSARAY'dadevrilip,alev alan yakıt tankerinin sürücüsü Yusuf Soysal (25), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Irak'tan Ankara'ya yakıt taşıyan Yusuf Soysal yönetimindeki 73 SZ 147 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Devrilen tanker birden alev aldı. İhbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, araç içinde sıkışan sürücü Soysal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soysal'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        'YUSUF'UN KIZI VARDI'

        Aynı şirkette çalışan diğer tankerin sürücüsü Cihan Erken, "Irak'tan Ankara'ya yakıt taşıyorduk. Dün gece saat 23.00 civarında yolda mola verip, uyuduk. Sabah saat 04.30 sıralarında tekrar yola çıktık. 3 kilometre önünde gidiyordum. Aynadan baktığımda Yusuf'un aracı kayboldu. Kaybolunca durup, telefonla aradım. Telefonu açmadı. Şirketin araç takip sistemi olduğu için ona baktırdım. Merak edip, gerip döndüğümde kaza yaptığını ve aracın yandığını gördüm. Yusuf'un kızı vardı ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşıyordu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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