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        Selde ölen Asel bebeğin ismi ormana verildi; ilk fidanı annesi dikti

        AKSARAY´daannesinin kucağından kayıp, sel sularına kapılıp yaşamını yitiren 3 aylık Asel Balcan'ın adı, hatıra ormanına verildi. Asel'in cansız bedeninin bulunduğu bölgeye kurulan ormana Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanı anne Hayriye ve baba Nafiz Balcan dikti. Hayriye Balcan, "Kızımın yaşayacak ömrü bu kadar uzun olmadı ama inşallah dikilen ağaçların ömrü uzun olur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:00
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        Selde ölen Asel bebeğin ismi ormana verildi; ilk fidanı annesi dikti
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        AKSARAY´daannesinin kucağından kayıp, sel sularına kapılıp yaşamını yitiren 3 aylık Asel Balcan'ın adı, hatıra ormanına verildi. Asel'in cansız bedeninin bulunduğu bölgeye kurulan ormana Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanı anne Hayriye ve baba Nafiz Balcan dikti. Hayriye Balcan, "Kızımın yaşayacak ömrü bu kadar uzun olmadı ama inşallah dikilen ağaçların ömrü uzun olur" dedi.

        Aksaray'da 3 Eylül günü araçlarında sele yakalanan Nazif (25) Hayriye Balcan (25) çifti kurtuldu, annesinin kucağından kayan 3 aylık Asel bebek ise suya kapılarak kayboldu. 408 kişiden oluşan ekip tarafından aranan Asel'in, arama çalışmalarının 5'inci gününde Melendiz Çayı yakınında cansız bedeni bulundu.

        'ASEL'İN ÖMRÜ KISA OLDU AMA İNŞALLAH DİKİLEN AĞAÇLARIN ÖMRÜ UZUN OLUR' 

        Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü, Asel'in bulunduğu bölgenin karşısındaki ormana 'Asel Lina Balcan' adını verdi. Ormana bin adet fidan dikildi. Kızı Asel'in adının yaşatıldığı ormana fidan diken anne Hayriye Balcan, ''Valimize emeği geçen herkese bu güzel projeyi oluşturdukları için çok teşekkür ederiz. Bebeğimizle gurur duyuyoruz mutluyuz. Allah herkesten razı olsun adı yaşayacak ömrü bu kadar uzun olmadı ama inşallah dikilen ağaçların ömrü uzun olur" ifadelerini kullandı.

        EN ÖZEL HATIRA ORMANI OLDU 

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kubmuzoğlu ise "Bu ormanı 3 Eylül günü yaşanan sel felaketi neticesinde kaybettiğimiz Asel bebeğin hatıra ormanı yaptık. Asel bebeğimizin anne ve babası ile hatıra ormanımızın ilk fidanını hep birlikte diktik. İnşallah bu fidanlar büyüyecek. Bu ormana her geldiğimizde Asel bebeğimizi hatırlayacağız. Ona dualar edeceğiz anne ve babasına dualarımızı göndereceğiz ve bu hatıra ormanımız oluşturacağımız diğer hatıra ormanları arasında çok özel ve farklı bir yeri olacaktır" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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