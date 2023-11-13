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        Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yolcu otobüsünden indirildi

        AKSARAYŞehirlerarası Otobüs Terminali'nde kendinden geçmiş halde bulunan Gökhan G.´nin (29) otobüste uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla şoför ve muavin tarafından indirildiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:00
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        Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yolcu otobüsünden indirildi
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        AKSARAYŞehirlerarası Otobüs Terminali'nde kendinden geçmiş halde bulunan Gökhan G.´nin (29) otobüste uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla şoför ve muavin tarafından indirildiği ortaya çıktı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Çevredekiler, peronda bir kişinin eşyaları üzerinde kendinden geçmiş halde oturmasından şüphelenip, terminaldeki polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler, kendisine gelmesini sağladıkları kişinin Gökhan G. olduğunu belirledi. Gökhan G. ekiplere, ''Ne içtiğimi kendim de hatırlamıyorum. Bir madde içtim, sadece onu hatırlıyorum'' dedi.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada Gökhan G.'nin yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Adana'ya giderken, araçta uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla şoför ve muavin tarafından indirildiğini tespit etti. 

        FİRMAYA PARA CEZASI

        Zabıta ekipleri, Gökhan G.'yi terminalde bırakıp giden otobüs firmasına bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Ayakta durmakta güçlük çeken Gökhan G.'nin de bir süre dinlendikten sonra başka bir otobüsle Adana'ya gönderileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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