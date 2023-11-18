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        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede hayatını kaybetti

        AKSARAY´dayolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Yaşar Özer Yılmaz'ın (22) otomobiliyle çarptığı depremzede Saadet Aytaç (76) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:20
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        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede hayatını kaybetti
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        AKSARAY´dayolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Yaşar Özer Yılmaz'ın (22) otomobiliyle çarptığı depremzede Saadet Aytaç (76) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Özer Yılmaz yönetimindeki 68 ADV 745 plakalı otomobil, alışverişten dönen Saadet Aytaç´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aytaç, sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç yapılan tüm müdahalelere rağmen Aytaç kurtarılamadı. Polis ekiplerince yapılan incelemede ehliyeti olmayan sürücü Yılmaz gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Aytaç, Kahramanmaraş depreminde yıkılan evinin enkazından oğlunu yaralı çıkardığı, tedavisi sonrası oğlu ve kızı ile Aksaray´a yerleştiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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