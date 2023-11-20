Üroloji doktoru, araç parkı tartışmasında meslektaşını çakı ile yaraladı

AKSARAY´da parkyeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34), çocuk doktoru Mustafa Dilmaç'ı çakıyla göğsünden yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesindeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) evinin önündeki otoparkta meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D (34) ile araç parkı yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir K., yanında bulunan çakıyla Mustafa Dilmaç'ı göğsünden yaraladı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Dilmaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.