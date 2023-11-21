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        Drift yapan alkollü sürücü polise yakalınca 'intihar ederim' dedi

        AKSARAY´daotomobiliyle drift yaparken polise yakalanan Hüseyin Özgün Akça (23), yapılan kontrolde 0.93 promil alkolü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konularak, 24 bin 946 lira idari para cezası uygulandı. Akça polislere, "Ben TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim." demesi üzerine güvenlik amaçlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 23:20
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        Drift yapan alkollü sürücü polise yakalınca 'intihar ederim' dedi
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        AKSARAY´daotomobiliyle drift yaparken polise yakalanan Hüseyin Özgün Akça (23), yapılan kontrolde 0.93 promil alkolü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konularak, 24 bin 946 lira idari para cezası uygulandı. Akça polislere, "Ben TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim." demesi üzerine güvenlik amaçlı gözaltına alındı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Özgün Akça 68 ACU 165 plakalı otomobiliyle kavşakta drift yaparken polise yakalandı. Alkol kontrolünde 0.93 promil alkolü çıkan sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 604 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Akça polislere, "Ben TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim ben şimdi gider intihar ederim. Ehliyetim gitti, benim mesleğim bu kurban olayım. Bir daha alkol metreye üflet. Pazar günü Almanya´ya gideceğim yapmayın." dedi.

        Polis ekipleri de "Bir kez üflettik. Alkollü değilim diyorsan hastaneye gidebilirsin" dedi. Ekipler, intihar edeceğini söyleyen sürücüyü güvenlik amacıyla gözaltına aldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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