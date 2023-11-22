Sivas´tan geldiği Aksaray´da evine 5 dakika mesafede, kazada öldü AKSARAY´daalkollü sürücü Okan Demir´in (35) kırmızı ışıkta otomobiliyle cipin çarpıp ölümüne neden olduğu Musamettin Bozkurt´un (50) patates üretimi yaptığı Sivas'tan dönerken, evine 5 dakika mesafede kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Bozkurt´un oğlu Mustafa Bozkurt, "Babama çarpan sürücü hem alkollü, hem gece vakti süratli. Kırmızı ışıkta duran kişiye 140 ile vurmak kasıtlı bir cinayettir. Ağır bir ceza almasını istiyoruz" dedi.

AKSARAY´daalkollü sürücü Okan Demir´in (35) kırmızı ışıkta otomobiliyle cipin çarpıp ölümüne neden olduğu Musamettin Bozkurt´un (50) patates üretimi yaptığı Sivas'tan dönerken, evine 5 dakika mesafede kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Bozkurt´un oğlu Mustafa Bozkurt, "Babama çarpan sürücü hem alkollü, hem gece vakti süratli. Kırmızı ışıkta duran kişiye 140 ile vurmak kasıtlı bir cinayettir. Ağır bir ceza almasını istiyoruz" dedi.

Kaza, 14 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Nakkaş kavşağında meydana geldi. 68 ACU 775 plakalı cipi ile kırmızı ışıkta bekleyen Musamettin Bozkurt´a (50), Okan Demir´in (35) kullandığı 34 EOD 575 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bozkurt ile Demir yaralandı. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musamettin Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Okan Demir, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Okan Demir'in otomobilinin hız göstergesi ise 140 kilometrede takılı kaldı.

'BUGÜN BENİM CANIM YANDI, YARIN HERKESİN CANI YANABİLİR'

Babası Musamettin Bozkurt´un patates yetiştiriciliği yaptığını, Sivas´tan döndüğünü söyleyen Mustafa Bozkurt, "Babam 20 gündür Sivas´ta patates hasadı yapıyordu. İşlerini yoluna koymuş, çocuklarımı özledim diyerek eve geliyordu. Aksaray´ın girişinde evine 5 dakika kala öldü. Babama çarpan sürücü hem alkollü, hem gece vakti süratli. Kırmızı ışıkta duran kişiye 140 ile vurmak kasıtlı bir cinayettir. Ağır bir ceza almasını istiyoruz. Caydırıcı ceza olmadığı için bu tür kazaların yaşanacağını düşünüyorum. Bugün benim canım yandı, yarın herkesin canı yanabilir" dedi.