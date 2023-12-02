Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Sokakta tartıştığı husumetlilerini tüfekle vurdu; 1'i ağır 2 yaralı

         AKSARAY'da AbdullahD.,sokakta tartıştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu (41) ve Onur Kandemir'i (38) tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Karacaoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta tartıştığı husumetlilerini tüfekle vurdu; 1'i ağır 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         AKSARAY'da AbdullahD.,sokakta tartıştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu (41) ve Onur Kandemir'i (38) tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Karacaoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4184 sokakta meydana geldi. Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., aracından aldığı tüfekle ateş ederek Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı. 2 kişi kanlar içinde yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, Abdullah D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Aksaray'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
        Kuzeyboru - Nilüfer Beldiyespor: 3-0
        Kuzeyboru - Nilüfer Beldiyespor: 3-0
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Fırtınada hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
        Fırtınada hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
        Cips yiyerek hırsızlık yaptı, güvenlik kamerasından yakalandı
        Cips yiyerek hırsızlık yaptı, güvenlik kamerasından yakalandı
        Aksaray'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi babasının evini ateşe ve...
        Aksaray'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi babasının evini ateşe ve...