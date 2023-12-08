Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Jandarmanın baskın yaptığı evde cephanelik çıktı

        AKSARAY'da,jandarmanın operasyon düzenlediği evde 56 ruhsatsız tüfek ve 17 tabanca ele geçirildi. Şüpheli R.B., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmanın baskın yaptığı evde cephanelik çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da,jandarmanın operasyon düzenlediği evde 56 ruhsatsız tüfek ve 17 tabanca ele geçirildi. Şüpheli R.B., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü Sultanhanı ilçesi ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği silahları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, şüpheli R.B.'yi takibe aldı. Evine yapılan baskında banyoda 56 ruhsatsız tüfek, 17 tabanca, 6 bin 334 tabanca fişeği, 16 av tüfeği şarjörü, 61 tabanca şarjörü, 10 av tüfeği dipçiği, 38 av tüfeği el kundağı ile 8 av tüfeği kabzası ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        İşte 2024'ün rengi
        İşte 2024'ün rengi
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Husumetlisini öldürüp, yanındakini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Husumetlisini öldürüp, yanındakini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Aksaray'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Vali Kumbuzoğlu: Mine Nur'un ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturma devam...
        Vali Kumbuzoğlu: Mine Nur'un ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturma devam...
        Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
        Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
        Aksaray'daki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Uysal'ın arkadaşlar...
        Aksaray'daki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Uysal'ın arkadaşlar...