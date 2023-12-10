Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kural ihlali yapan otobüs şoförüne sivil polisten ceza

        AKSARAY'dadenetim kapsamında yolcu gibi bindiği otobüste, sürücünün hatalarını tespit eden sivil polis, şoför İbrahim Halil Polat'a, 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçundan 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 02:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kural ihlali yapan otobüs şoförüne sivil polisten ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'dadenetim kapsamında yolcu gibi bindiği otobüste, sürücünün hatalarını tespit eden sivil polis, şoför İbrahim Halil Polat'a, 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçundan 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde kış denetimleri kapsamanda; Eskişehir´den Aksaray´a gelen yolcu otobüsüne sivil kıyafetlerle binen Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mahmut Karataş, yol boyunca sürücü İbrahim Halil Polat´ın kural ihlallerini takip etti. Otobüs, Aksaray Şehirlerarası Terminale geldiğinde şoför İbrahim Halil Polat'a, 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçundan 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 750 kadın polis adayı mezun oldu
        Aksaray'da 750 kadın polis adayı mezun oldu
        Ümit Özdağ: Akşener´den geri dönüş olmadı, bekliyoruz
        Ümit Özdağ: Akşener´den geri dönüş olmadı, bekliyoruz
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aksaray'da esnafı ziyaret etti
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aksaray'da esnafı ziyaret etti
        Jandarmanın baskın yaptığı evde cephanelik çıktı
        Jandarmanın baskın yaptığı evde cephanelik çıktı
        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Husumetlisini öldürüp, yanındakini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Husumetlisini öldürüp, yanındakini yaralayan şüpheli tutuklandı