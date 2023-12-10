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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 22:03
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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Fetih E. (66) idaresindeki 06 BL 1578 plakalı otomobil, Niğde-Ankara otoyolunun Aksaray il sınırında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Müceste E. (65) Ümmügülsüm K. (66), Nezaket Y. (61) ve Sayinur D. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayinur D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazada yaşamını yitiren Sayinur D'nin Osmaniye'deki kızının düğününden Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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