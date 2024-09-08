Aksaray'da Türk mutfağının vazgeçilmezi beyaz fasulyenin hasadı başladı

AKSARAY’da beyaz fasulyenin hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, “Kış sofralarının vazgeçilmez yemeği kuru fasulye hasadına başladık. Üreticilerimiz de bu yıl gayet iyi bir sezon geçirdiler. Her ne kadar iklim şartları bizi zorlasa da çiftçilerimiz emeğinin karşılığını bu yıl alacak. Tarlada şu anda kilosu 35-40 liraya gidiyor. Aksaray fasulyesi Tuz Gölü havzasının etkisiyle hem pişmesi hem de damak tadı olarak ülkemizde aranan fasulyelerden birisi” dedi.

Beyaz fasulye üretiminde Türkiye'de 7’nci sırada yer alan Aksaray’da hasat başladı. Bu yıl 25 bin dekar tarım arazisinde ekimi yapılan fasulyeden 2 bin 800 ton ürün elde edilmesi bekleniliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, “Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği kuru fasulyenin Aksaray’daki hasadı başladı. İlimizde 25 bin dekar alanda 2 bin 800 ton civarında kuru fasulye üretimi var. 25 bin dekarlık kuru fasulye tohumunun yaklaşık 5 bin 800 dekarlık alanı, bakanlığımız tarım alanlarının etkin kullanılması kapsamında il müdürlüğümüzce çiftçilerimize yüzde 70 hibeli dağıtıldı. Bölgemizde kuru fasulye yoğun bir şekilde üretiliyor. Bunun yanında üretim planlamasına dahil bir ürün olduğu için kuru fasulye tarımı her geçen yıl artıyor. Kuru fasulye hem stratejik ürün olması ve arkasından ekilen ürüne ise iyi bir toprak bırakması açısından çok önemlidir” diye konuştu.