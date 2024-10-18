Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü
AKSARAY'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
AKSARAY'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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