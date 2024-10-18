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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (9)

        ŞOFÖRDEN'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI' ALDI İDDİASI; TUTUKLANDIAksaray'da devrilen tur otobüsünde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı kazada, şoför Nurhan Hazer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 18.10.2024 - 21:29
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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (9)
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        ŞOFÖRDEN'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI' ALDI İDDİASI; TUTUKLANDI

        Aksaray'da devrilen tur otobüsünde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı kazada, şoför Nurhan Hazer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hazer'in, ilk ifadesinde "Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi" dediği öğrenildi. 

        Kaza yaşamını yitiren Hasan Tunalılar, eşi Pemba Tunalılar, Leyla Altunbaş ve Neriman Çabukçay'ın cenazesi, akşam saatlerinde otopsinin ardından Balıkesir'e götürülmek üzere ailelerine teslim edildi. Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak'ın cenazelerinin ise yarın gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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