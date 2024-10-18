Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (9)

ŞOFÖRDEN'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI' ALDI İDDİASI; TUTUKLANDI

Aksaray'da devrilen tur otobüsünde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı kazada, şoför Nurhan Hazer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hazer'in, ilk ifadesinde "Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi" dediği öğrenildi.

Kaza yaşamını yitiren Hasan Tunalılar, eşi Pemba Tunalılar, Leyla Altunbaş ve Neriman Çabukçay'ın cenazesi, akşam saatlerinde otopsinin ardından Balıkesir'e götürülmek üzere ailelerine teslim edildi. Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak'ın cenazelerinin ise yarın gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.