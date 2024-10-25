Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Motosikleti çaldıkları anlar kamerada; 2 tutuklama

        AKSARAY'da bir binanın bodrum katından motosiklet çalan Ramazan Teker (32) ve Ozan Ozan (26), polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikleti çaldıkları anlar kamerada; 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da bir binanın bodrum katından motosiklet çalan Ramazan Teker (32) ve Ozan Ozan (26), polis tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 20'şer kaydı bulunan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. 

        Olay, 16 Ekim Çarşamba günü Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın bodrum katındaki motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi, polise haber verdi. Hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan 20'şer kaydı olan Ramazan Teker ile Ozan Ozan olduğunu tespit etti. Polis, dün düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen atama sonuçları açıklandı
        Öğretmen atama sonuçları açıklandı
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geç...
        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geç...
        Aksaray'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Aksaray'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Aksaray'da 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi
        Aksaray'da 1 kilo 252 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi