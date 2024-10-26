Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor: 3-0
Salon:AksarayHakemler: Tuncay Kandemir, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Güldeniz Önal, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Yaren Işık)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Eker Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işık Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Gizem Türegün, Selin Çalışkan)SETLER: 25-19, 25-18, 25-17SÜRE : Süre: 79 dakika (30, 25, 24)SULTANLAT Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon:Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Güldeniz Önal, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Yaren Işık)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Eker Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işık Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Gizem Türegün, Selin Çalışkan)
SETLER: 25-19, 25-18, 25-17
SÜRE : Süre: 79 dakika (30, 25, 24)
SULTANLAT Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
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