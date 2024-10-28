Öğretmen çift, geleneksel hat ve tezhip sanatını gelecek nesillere aktarıyor

AKSARAY'da, İnşaat Teknolojileri Öğretmeni Erzade Yurdagül (48) ile eşi Felsefe Öğretmeni Emine Yurdagül (43), hat ve tezhip sanatıyla ilgili yaptıkları eserleri hem sergiliyor hem de ilgisi olanlara öğretiyor. Erzade Yurdagül, ''Şanlıurfa’da öğretmenlik yaparken hat ve tezhip sanatına başladık. Bizim felsefemiz; ‘İki günü aynı olan ziyandadır.’ Hadis gereği kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız bu sanatı görünür kılmak ve öğrenci yetiştirmek ve bir gelenek oluşturmak istiyoruz” dedi.

İstanbul’dan Aksaray’a bir yıl önce tayini çıkan Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi İnşaat Teknolojileri Öğretmeni Erzade Yurdagül ve Felsefe Öğretmeni Emine Yurdagül, mesleklerinin yanı sıra hat ve tezhip sanatıyla da ilgileniyor. Öğretmen çift, açtıkları iş yerinde yaptıkları eserleri hem sergiliyor hem de ilgisi olanlara öğretiyor.

‘AMACIMIZ BU MESLEĞİ GÖRÜNÜR KILMAK’ Hat ve tezhip sanatına 15 yıl önce Şanlıurfa’da görev yaparken başladığını belirten Erzade Yurdagül, “Şanlıurfa’da öğretmenlik yaparken hat ve tezhip sanatına başladık. O dönemde Şanlıurfa’da bu hat sanatı çok yapılıyordu. Bizde bir hevesle başladık. Zamanla bu iş ciddi boyutlara ulaştı. Eserlerimize genelde hadis ve şiir tarzında şeyler yazıyoruz. Ben sadece yazılarına yazıyorum. Eşim de kenarlarındaki veya içindeki süslemeleri yapıyor. Bizim felsefemiz; ‘İki günü aynı olan ziyandadır.’ Hadis gereği kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız bu sanatı görünür kılmak ve öğrenci yetiştirmek ve bir gelenek oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.