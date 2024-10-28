Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Öğretmen çift, geleneksel hat ve tezhip sanatını gelecek nesillere aktarıyor

        AKSARAY'da, İnşaat Teknolojileri Öğretmeni Erzade Yurdagül (48) ile eşi Felsefe Öğretmeni Emine Yurdagül (43), hat ve tezhip sanatıyla ilgili yaptıkları eserleri hem sergiliyor hem de ilgisi olanlara öğretiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmen çift, geleneksel hat ve tezhip sanatını gelecek nesillere aktarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da, İnşaat Teknolojileri Öğretmeni Erzade Yurdagül (48) ile eşi Felsefe Öğretmeni Emine Yurdagül (43), hat ve tezhip sanatıyla ilgili yaptıkları eserleri hem sergiliyor hem de ilgisi olanlara öğretiyor. Erzade Yurdagül, ''Şanlıurfa’da öğretmenlik yaparken hat ve tezhip sanatına başladık. Bizim felsefemiz; ‘İki günü aynı olan ziyandadır.’ Hadis gereği kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız bu sanatı görünür kılmak ve öğrenci yetiştirmek ve bir gelenek oluşturmak istiyoruz” dedi.

        İstanbul’dan Aksaray’a bir yıl önce tayini çıkan Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi İnşaat Teknolojileri Öğretmeni Erzade Yurdagül ve Felsefe Öğretmeni Emine Yurdagül, mesleklerinin yanı sıra hat ve tezhip sanatıyla da ilgileniyor. Öğretmen çift, açtıkları iş yerinde yaptıkları eserleri hem sergiliyor hem de ilgisi olanlara öğretiyor.

        ‘AMACIMIZ BU MESLEĞİ GÖRÜNÜR KILMAK’

        Hat ve tezhip sanatına 15 yıl önce Şanlıurfa’da görev yaparken başladığını belirten Erzade Yurdagül, “Şanlıurfa’da öğretmenlik yaparken hat ve tezhip sanatına başladık. O dönemde Şanlıurfa’da bu hat sanatı çok yapılıyordu. Bizde bir hevesle başladık. Zamanla bu iş ciddi boyutlara ulaştı. Eserlerimize genelde hadis ve şiir tarzında şeyler yazıyoruz. Ben sadece yazılarına yazıyorum. Eşim de kenarlarındaki veya içindeki süslemeleri yapıyor. Bizim felsefemiz; ‘İki günü aynı olan ziyandadır.’ Hadis gereği kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız bu sanatı görünür kılmak ve öğrenci yetiştirmek ve bir gelenek oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

        ‘BİZİM RUHUMUZA İYİ GELİYOR’

        3 çocuk annesi Emine Yurdagül ise “Felsefe öğretmeniyim. Daha sonra çocuk gelişimini de okudum. Şu anda tezhip sanatıyla uğraşıyorum. Ben çocukken resme meraklıydım. Renkleri, boyaları çok severdim. Hobi olarak bu işe 15 yıl önce başladık. Eşim hat sanatıyla bir motivasyonda kazandı. Biz bu işi hayal dahi edemezken, usta-çırak ilişkisiyle başladık. Biz o dönem hep ustamızın dibinde oturduk. Aksaray’a geleli bir yıl oldu. Buraya gelince hocalarımızdan uzak kaldık. Hocalarımızdan helallik isterken hocam, ‘Helallik sadece helal olsun demek değildir. Biz ilim öğrettik. Eğer sizde bunu başkana aktarırsanız, ancak bu ilim helal olur’ demişti. Sanırım o bize bir mihenk taşı oldu. Allah’ımda nasip etti ve buraya açtık. Bu sanat ruhunu ehlileştiren bir meşgale diyebilirim. Bu da bizim ruhumuza iyi geliyor. Bize işimiz zahmetli gelmiyor. İşimizi yaparken de huzur buluyoruz ve mutluyuz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor: 3-0
        Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor: 3-0
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı (2)
        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı (2)
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu ile Belediye Başkanı Dinçer, arpa ekimi yaptı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu ile Belediye Başkanı Dinçer, arpa ekimi yaptı
        Aksaray'da otomobil, şarampole girdi; 5 yaralı
        Aksaray'da otomobil, şarampole girdi; 5 yaralı