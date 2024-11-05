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        Kuzeyboru - Dinamo Zagreb: 3-1

        SALON:AksarayHAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)DİNAMO ZAGREB : Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kuzeyboru sahasında konuk ettiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:00
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        Kuzeyboru - Dinamo Zagreb: 3-1
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

        KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)

        DİNAMO ZAGREB : Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)

        Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16

        Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)

        Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kuzeyboru sahasında konuk ettiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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