Kuzeyboru - Dinamo Zagreb: 3-1
SALON:AksarayHAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)DİNAMO ZAGREB : Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kuzeyboru sahasında konuk ettiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)
DİNAMO ZAGREB : Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)
Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16
Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)
Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kuzeyboru sahasında konuk ettiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etti.
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