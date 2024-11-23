Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı

        AKSARAY'dauyuyan eşi Negül Adak'ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'dauyuyan eşi Negül Adak'ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), tutuklandı.

        Olay, 21 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, evine gitti. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulup, polise haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi Savaş Adak olduğunu tespit etti.

        3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, dün Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

        KAMYON İLE KAÇMIŞ

        Cinayet şüphelisi olarak aranan Savaş Adak, olayın yaşandığı gün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Adak, eşi Negül Adak'ı uykusunda başına tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra bir kamyona otostop çekip kaçtığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Savaş Adak tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Silahını temizlerken Efe'yi vuran polis memuru tutuklandı
        Silahını temizlerken Efe'yi vuran polis memuru tutuklandı
        Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden o...
        Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden o...
        Aksaray'da karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Aksaray'da karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giydirme töreni düze...
        Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde önlük giydirme töreni düze...
        Eşini uykusunda öldürüp, otostopla kaçmış
        Eşini uykusunda öldürüp, otostopla kaçmış
        Başından tabanca ile vurulan kadın öldü, eşi cinayeti itiraf etti (2)
        Başından tabanca ile vurulan kadın öldü, eşi cinayeti itiraf etti (2)