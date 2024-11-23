Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı

AKSARAY'dauyuyan eşi Negül Adak'ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), tutuklandı.

Olay, 21 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, evine gitti. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulup, polise haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi Savaş Adak olduğunu tespit etti.