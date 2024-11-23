Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

        AKSARAY'da Afganistan uyruklu Zakire T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:36 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da Afganistan uyruklu Zakire T. (31), kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Vatandaşlarca eyleminden vazgeçirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Zakire T., kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan etkilenen Zakire T., vatandaşlar tarafından eyleminden vazgeçirildi. Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine polis eşliğinde götürüldü. Hastanede temiz kıyafet giydirilen kadının, polis ekiplerine kocasının yurt dışında olduğunu ve kendisini aldattığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Serap öğretmene, öğretmenlerinden sürpriz
        Serap öğretmene, öğretmenlerinden sürpriz
        Fenalaştığı banyoda mahsur kalan emekli öğretmen kurtarıldı
        Fenalaştığı banyoda mahsur kalan emekli öğretmen kurtarıldı
        Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı
        Eşini uyurken başından vurup öldüren şüpheli tutuklandı
        Silahını temizlerken Efe'yi vuran polis memuru tutuklandı
        Silahını temizlerken Efe'yi vuran polis memuru tutuklandı
        Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden o...
        Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden o...
        Aksaray'da karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Aksaray'da karısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı